Le altre notizie del giorno: il 6 marzo annuncio dello sfidante di Erdogan alle presidenziali in Turchia. In Asia la maggior crescita di persone obese entro il 2035. Nuove sanzioni Usa a entità russe e cinesi. Modi trionfa nel voto in tre Stati frontalieri. Studio statunitense: 60-70 mila morti russi in Ucraina.