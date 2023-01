di Sumon Corraya

In occasione dei suioi 50 anni di sacerdozio l'arcivescovo emerito di Dhaka ha riassunto in un volume in inglese il suo sguardo sull'essenza e la vita di una comunità cristiana nel contesto locale. Ministerialità, rapporto tra religiosi e laici, ma anche l'eredità del visita di papa Francesco tra i temi al centro della riflessione.

Dhaka (AsiaNews) - Il primo e unico cardinale del Paese, Patrick D'Rozario, arcivescovo emerito di Dhaka, ha pubblicato un nuovo libro intitolato "Chiesa e ministero: la Chiesa locale del Bangladesh". Il libro, di 230 pagine, è il primo pubblicato in inglese dopo altri 16 in lingua bengalese: “Tutti i miei scritti precedenti - spiega ad AsiaNews - erano principalmente riflessioni pastorali in vista del mio ministero come sacerdote per 18 anni e come vescovo per 32 anni. In occasione del Giubileo d'oro del mio sacerdozio di quest'anno, ho voluto invece offrire alla Chiesa in patria e all'estero questa riflessione teologica di carattere più generale”.

Fin dal primo capitolo il volume si concentra sulla “comprensione della Chiesa”, “perché i fedeli hanno bisogno di conoscerne la natura secondo il Concilio Vaticano II”, commenta D’Rozario. Ma è una spiegazione fortemente legata “all’identità della Chiesa locale del Bangladesh”. Nel libro si parla anche dei ministeri nella Chiesa, della vita consacrata ma anche dell’eredità lasciata dalla visita di papa Francesco nel 2017.

“In Bangladesh - annota ancora il cardinale - abbiamo già uno spirito di sinodalità: religiosi e laici camminiamo insieme. Ogni anno, ogni diocesi conduce un’assemblea in cui vescovi, sacerdoti, suore e laici riflettono sul piano pastorale per l’anno successivo. Tutti noi lavoriamo insieme per la Chiesa”. Nel libro l’ex presidente della Conferenza episcopale parla anche del ministero per i migranti e i rifugiati: “Sono persone indifese. Per questo, la comunità ospitante dovrebbe accoglierli, accettarli, salvarli e salvaguardare i loro diritti umani”, commenta l'ex arcivescovo di Dhaka ad AsiaNews.

P. Francis Sunil Rosario, un sacerdote di Calcutta in India - commentando libro del cardinale D’Rozario - sostiene che “ispirerà i giovani seminaristi, i sacerdoti e i religiosi in formazione a comprendere le situazioni ministeriali e le sfide che la vocazione sacerdotale e religiosa comporta. Il libro è un documento ricco e una testimonianza della leadership pastorale e della vita ministeriale del cardinale, molto utile per comprendere il contesto del Bangladesh”.