Le altre notizie del giorno: in Sri Lanka i manifestanti riconsegnano al governo gli edifici occupati, in Afghanistan sono in aumento i casi di dissenteria, in Vietnam quelli di dengue sono più che raddoppiati rispetto all'anno scorso, Shanghai ha emesso un allarme per le ondate di calore, a Groznyj sorgerà un aeroporto a forma di mezzaluna islamica.

INDIA

A partire da questa settimana l’India metterà a disposizione dosi gratuite di vaccino anti-covid per 75 giorni. Secondo un funzionario locale la misura è stata presa in occasione del 75mo anniversario dell’indipendenza del Paese, che si celebrerà il 15 agosto. Finora la vaccinazione era gratuita solo per gli over60 e gli operatori sanitari. Il 92% della popolazione indiana non ha ancora fatto il richiamo.

SRI LANKA

Secondo i media srilankesi il presidente Gotabaya Rajapaksa non avrebbe preso un volo per Singapore dopo essere arrivato alle Maldive. In precedente la Reuters aveva riportato che Rajapaksa sarebbe volato a Singapore e da lì avrebbe inviato la lettera di dimissioni, non ancora pervenuta al presidente del parlamento. Questa mattina i manifestanti hanno deciso di restituire al governo degli edifici occupati.

AFGHANISTAN

Un aumento delle temperature unito alla mancanza di adeguate strutture igienico-sanitarie sta causando un aumento dei casi di dissenteria in diverse province dell’Afghanistan. All’ospedale di Kabul arrivano ogni giorno più di 100 pazienti, hanno fatto sapere i medici. Solo nella provincia di Helmand sono morte finora 15 persone.

VIETNAM

I casi di dengue in Vietnam sono più che raddoppiati rispetto all’anno scorso, ha fatto sapere il ministro della Salute. Il Paese ha registrato 89.120 nuovi casi nei primi sei mesi del 2022, rispetto ai 35.936 dell'anno precedente. "Si prevede che il numero di casi continuerà a crescere ulteriormente, con casi più gravi da ricoverare in ospedale", ha affermato il ministero.

CAMBOGIA

Le autorità cambogiane hanno arrestato 11 cittadini cinesi sospettati di traffico illegale di stupefacenti. La polizia ha sequestrato due tonnellate di ketamina in tre diverse province e nella capitale Phnom Penh. In occasione della giornata nazionale per la lotta alla droga il 26 giugno, il ministro dell'Interno cambogiano Sar Kheng aveva affermato che la polizia nel 2021 ha sequestrato oltre 10mila tonnellate di droga, di cui però solo 6mila sono state distrutte.

CINA

Per la terza volta quest’anno Shanghai ha lanciato un allarme prevedendo una nuova ondata di calore: nelle prossime 24 ore la città di 25 milioni di abitanti dovrebbe raggiungere i 40 gradi. Dal 1873 Shanghai ha emesso 17 notifiche di questo tipo. A causa dell’utilizzo dell’aria condizionata il carico sulla rete elettrica ha raggiunto il suo massimo.

RUSSIA – COREA DEL NORD

L’ambasciatore della Corea del Nord in Russia, Sin Hon Chol, ha consegnato all’ambasciatrice di Donetsk Olga Makeeva il documento con cui il governo di Pyongyang riconosce ufficialmente la repubblica separatista del Donbass.

CECENIA

A Groznyj, capitale della repubblica russa della Cecenia, è stata iniziata la costruzione di un nuovo areoporto internazionale, la cui forma sarà modellata su quella della mezzaluna islamica, come ha comunicato trionfalmente lo stesso presidente Ramzan Kadyrov, e verrà intitolato a suo padre Akhmat, storico presidente che mise fine ai conflitti degli anni ‘90.