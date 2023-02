Le altre notizie del giorno: il Myanmar estende lo stato di emergenza. Il Bangladesh ha ottenuto un prestito dal Fondo monetario internazionale. Il premier giapponese Fumio Kishida contro i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Operazione speciale contro le spie iraniane in Azerbaijan. Nuovi raid israeliani a Gaza in risposta al lancio di alcuni razzi dalla Striscia.

INDIA

Mentre Gautam Adani ha annullato la vendita delle azioni delle proprie società dopo aver perso in borsa più di 90 miliardi di dollari (che secondo gli esperti non recupererà più), il governo indiano ha presentato la legge di bilancio per il 2023-24. La ministra delle Finanze, Nirmala Sitharaman, ha annunciato un aumento della spesa per le infrastrutture, sgravi fiscali per la classe media e leggi meno stringenti alle piccole imprese per stimolare la crescita. L’opposizione ha però criticata la mancanza di sussidi per i più vulnerabili: la spesa per la creazione di posti di lavoro nelle aree rurali è stata tagliata del 30%.

MYANMAR

La giunta golpista ha ieri esteso lo stato di emergenza, un’azione che secondo Tom Andrews, relatore speciale delle Nazioni unite per i diritti umani in Myanmar, riflette le difficoltà dei militari di controllare il territorio. Il generale Min Aung Hlaing aveva annunciato le elezioni entro l’anno, ma queste non possono tenersi in stato di emergenza.

ANGLADESH

A differenza di altri Stati dell’Asia meridionale (il Pakistan e lo Sri Lanka), il Bangladesh è riuscito a ottenere un prestito dal Fondo monetario internazionale (Fmi) di 4,7 miliardi di dollari. Secondo gli esperti, però, si tratta di una soluzione a breve termine, mentre per una crescita stabile sono necessarie diverse riforme. Finora il governo ha aumentato i prezzi del carburante, dell’acqua e dell’elettricità a il Fmi ha rivisto la crescita del Pil a ribasso, passando dal 6% al 5,5%.

GIAPPONE

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha dichiarato che è necessaria "estrema cautela" nel consentire il matrimonio tra persone dello stesso sesso, frenando le richieste del Parlamento per portare lo status legale del Giappone in linea con gli altri Paesi del G7 prima del vertice che ospiterà a maggio. "Cambiare il sistema coinvolgerà profondamente tutto il popolo giapponese", compresa “la loro visione della famiglia, i loro valori e lo sconvolgimento della società”, ha detto Kishida.

ISRAELE - GAZA

L'esercito israeliano ieri ha lanciato raid aerei sulla Striscia di Gaza in risposta al lancio di alcuni razzi: afferma di aver colpito siti di produzione delle armi utilizzate da Hamas. Aumentano le preoccupazioni per un’escalation della violenza. Gli attacchi di ieri seguono quelli lanciati contro Jenin, in Cisgiordania, la settimana scorsa, a cui sono seguite rappresaglie palestinesi contro gli israeliani.

RUSSIA

Il tribunale di Krasnodar ha fatto arrestare un residente locale, Aleksej Ovčinnikov, condannandolo a 15 giorni di reclusione per una conversazione dai toni contrari alla guerra in Ucraina tenuta al ristorante con sua moglie, anch’essa multata, dopo essere stati denunciati dal padrone su istigazione degli altri commensali, con irruzione dei poliziotti nella sala.

AZERBAIJAN

A Baku è stata condotta una speciale operazione contro la rete di spionaggio dell’Iran in Azerbaigian, anche presso le agenzie di stampa SalamNews e Interaz. In tutto sono state arrestate 7 persone nella capitale e in altre regioni, tutti cittadini azeri che “agivano per sostenere le posizioni dell’Armenia contro l’Azerbaigian”.