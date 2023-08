Le notizie di oggi: dopo settimane di speculazioni, Xi Jinping cambia i vertici delle forze missilistiche. Hanoi arresta attivisti che si battono per i diritti delle minoranze etniche Khmer. Teheran sospende la licenza a una agenzia di assicurazioni on-line, le dipendenti non rispettano le norme sul velo. Aggirando le sanzioni, Mosca ha importato grandi quantità di microchip, anche per realizzare armamenti. I Paesi dell’Asia centrale in cerca di un dialogo con i talebani a Kabul, il nodo della questione Pashtun.

INDIA

Un addetto alla sicurezza ferroviaria in India è stato arrestato dopo aver ucciso un collega e altri tre passeggeri a bordo di un treno. Identificato dalla polizia, l’autore della sparatoria è il 33enne Chetan Singh, agente della Railway Protection Force (Rpf). Mentre colpiva l’uomo inneggiava al primo ministro ministro Narendra Modi e al chief minister dell’ Uttar Pradesh Yogi Adityanath.

CINA

Il presidente (e capo della Commissione militare centrale) Xi Jinping ha installato un nuovo comandante e un nuovo vice alla guida delle Forze missilistiche dell’Esercito Popolare di Liberazione (Pla, che gestiscono anche l’arsenale nucleare) dopo settimane di speculazioni. Il leader cinese ha presieduto la cerimonia di promozione dei due ufficiali, Wang Houbin e Xu Xisheng.

VIETNAM

La polizia in Vietnam ha arrestato tre membri del gruppo etnico Khmer Krom, nella regione del delta del Mekong, accusati di distribuire materiale informativo sui diritti delle minoranze fra cui la dichiarazione Onu sui popoli indigeni. Una delle persone fermate è To Hoang Chuong, noto attivista della provincia di Tra Vinh, già vittima di un assalto delle forze dell’ordine a fine giugno.

GIAPPONE

Centinaia di voli cancellati e migliaia di persone costrette ad abbandonare le proprie case, in cerca di un rifugio sicuro. Sono le conseguenze del tifone Khanun che sta investendo in queste ore il sud del Giappone, con venti a oltre 160 km/h in particolare nella regione di Okinawa. In allerta almeno 370mila abitanti dell’area, con onde alte fino a 12 metri che potrebbero colpire il gruppo di isole.

IRAN

Teheran ha sospeso la licenza ad azki.com, specializzata nella vendita di assicurazioni on-line, per aver pubblicato immagini di impiegate senza hijab, il velo obbligatorio causa della morte della 22enne curda Mahsa Amini a settembre. La startup è una delle molte aziende private iraniane colpite nelle ultime settimane per la resistenza delle dipendenti alle norme sull’abbigliamento.

RUSSIA

Come comunica l’agenzia Verstka, negli ultimi sei mesi la Russia ha importato, aggirando le sanzioni, grandi quantità di microchip di produzione occidentale “a doppia destinazione” utilizzabili anche per gli armamenti, per una somma complessiva di oltre mezzo miliardo di dollari. A questi si aggiungono milioni di utensili per l’industria bellica e 171 milioni per l’aviazione civile.

TURKMENISTAN - AFGHANISTAN

Si è aperto ad Ašgabat il primo summit dei capi di Stato di Turkmenistan, Tagikistan e Uzbekistan per valutare la situazione ai confini con l’Afghanistan. Nell’area si temono nuove tensioni con i talebani a causa delle deportazioni dei Pashtun, mentre si vogliono instaurare “relazioni costruttive” con il governo di Kabul attraverso un coordinamento globale con tutta la regione.