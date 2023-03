Le altre notizie del giorno: Cina contro Usa per passaggio nave da guerra nel Mar Cinese meridionale. Inviato Honduras diretto a Pechino per allacciare rapporti diplomatici. Opposizione curda non presenterà candidato alle presidenziali turche. Arrestati due dissidenti in Cambogia. Raid della polizia russa contro esponenti dell’associazione umanitaria Memorial.