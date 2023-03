INDIA

Avanza il Bjp del premier Narendra Modi alle elezioni statali. I risultati in corso danno il partito nazionalista indù in procinto di vincere nel Nagaland e Tripura. Nel Meghalaya il National People's Party di Conrad Sangma è vicino a conquistare la maggioranza.

CINA-BIELORUSSIA

In visita a Pechino il presidente bielorusso Alexander Lukashenko – alleato della Russia – ha firmato ieri con Xi Jinping un pacchetto di 16 accordi per la cooperazione bilaterale in ambito industriale e tecnologico. Analisti osservano che i cinesi potrebbero usare Minsk per aggirare le sanzioni occidentali a Mosca.

TAIWAN-STATI UNITI

Il dipartimento di Stato Usa ha dato il via libera alla vendita potenziale di nuovi missili a Taipei per un valore di 619 milioni di dollari. Serviranno a rafforzare le difese aeree dell’isola di fronte a una possibile minaccia cinese.

VIETNAM

Come da pronostico, il Parlamento vietnamita ha nominato Vo Van Thuong nuovo capo dello Stato. Nel ruolo in larga parte cerimoniale, Thuong sostituisce Nguyen Xuan Phuc, dimessosi a gennaio dopo che la campagna anticorruzione del Partito comunista ha preso di mira suoi sottoposti.

REGNO-UNITO-IRAN

La Royal Navy ha sequestrato nel Golfo dell’Oman una partita di armi contrabbandata dalla costa iraniana. La piccola imbarcazione trasportava soprattutto missili anti-carro e componenti di un razzo balistico.

RUSSIA

I giornalisti di Proekt hanno pubblicato la nuova serie di indagini sulle “Maschere di Ferro”, raccontando del “portafoglio segreto” di Putin. Dal 2003 il leader russo è proprietario della società finanziaria di Cipro Ermira Consultants Ltd, protagonista di azioni spregiudicate sui mercati. A Valdaj in Russia ha costruito anche un “castello dorato” per la sua famiglia con la moglie Alina.

TURKMENISTAN

Ashgbat ha sottoscritto 26 documenti di collaborazione con le sezioni dell’Onu per lo sviluppo, la popolazione e l’Unicef, nei campi dell’economia, della salute, dell’istruzione, dei mezzi d’informazione e altri. Interessano programmi per l’anno in corso e progetti per il biennio 2023- 2025, compreso il sistema informatico di scambio di dati per 2,5 milioni di dollari.