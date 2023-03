Le altre notizie del giorno: in aumento il numero di suicidi in Giappone. In Cina si pensa a una nuova età pensionabile. In Thailandia (per la siccità) è emerso dalle acque del Mekong uno stupa buddhista. Le armi usate dai talebani pakistani sono quelle lasciate in Afghanistan dagli americani. In Turkmenistan si attende l'apertura dell'ambasciata di Israele.

INDIA

La Corte suprema indiana ha respinto una richiesta di maggior risarcimento per le vittime del disastro del 1984 a Bhopal, affermando che la questione “non può essere risolta trent’anni dopo l’accordo”. Secondo i dati del governo, al tempo erano morte subito 3.500 persone per una fuga di gas da uno stabilimento industriale, mentre 15mila sono perite in seguito, un numero che per gli attivisti invece sarebbe di almeno 25mila. Nel 1989 la Union Carbide proprietaria dello stabilimento aveva accettato di pagare 470 milioni di dollari mentre il governo aveva chiesto 3,3 miliardi.

PAKISTAN – AFGHANISTAN

Secondo gli esperti le armi e gli equipaggiamenti sofisticati lasciati dagli Stati Uniti e dalle forze della coalizione in Afghanistan sono finiti nelle mani dei talebani pakistani (Ttp), che li utilizzano per compiere attacchi contro le forze dell’ordine in Pakistan. Nel 2022 almeno 118 agenti di polizia sono stati uccisi solo nella provincia del Khyber Pakhtunkhwa. Prima della riconquista dei talebani, l’ex governo afghano possedeva equipaggiamenti militari per un valore di 7,12 miliardi di dollari.

THAILANDIA

A causa della siccità del Mekong, è emerso dalle acque uno stupa buddhista (monumento che conserva reliquie o commemora episodi legati al Buddha) nella provincia nord-orientale di Nong Khai in Thailandia. Si pensa che il monumento sia stato costruito 700 anni fa, ma cadde nel fiume nel 1847. Molti turisti si sono recati in pellegrinaggio con piccole imbarcazioni per vedere lo stupa, che in alcuni punti risulta danneggiato.

GIAPPONE

Il numero di persone che si sono tolte la vita in Giappone l’anno scorso è stato di 21.881 con i suicidi maschili che hanno visto il primo aumento in 13 anni. Il numero di donne che hanno commesso suicidio è invece salito per il terzo anno consecutivo, con un aumento di 67 persone, arrivando a 7.135. Secondo gli esperti la tendenza è stata alimentata dalla pandemia. Tra bambini e ragazzi i numeri sono passati da 499 suicidi all’anno nel 2020 a 514 nel 2022.

CINA

La Cina sta pianificando di aumentare gradualmente l'età pensionabile per far fronte al rapido invecchiamento della popolazione del Paese. L’età pensionabile cinese è tra le più basse al mondo a 60 anni per gli uomini, 55 anni per le impiegate e 50 anni per le operaie in fabbrica. Li Qiang, il nuovo premier del Paese, ha dichiarato che il governo condurrà studi e analisi rigorosi per attuare una politica in discussione.

BIELORUSSIA

In Bielorussia è stata dichiarata “formazione estremista” l’associazione nazionale dei giornalisti, fondata nel 1995 e costituita da cittadini volontari e apartitici, che nel 2006 aveva ottenuto la registrazione statale, e da sempre monitora i dati sulla libertà di espressione e di stampa, come aveva fatto anche durante le elezioni presidenziali del 2020.

TURKMENISTAN – ISRAELE

Si attende ad Ašgabat l’apertura dell’ambasciata di Israele, per la quale è in programma la visita del ministro degli esteri israeliano Eli Cohen, dopo un decennio in cui vi era solo una rappresentanza temporanea. Sarà firmato anche un accordo di collaborazione per la sanità e la sicurezza cibernetica, in una relazione che Cohen definisce “strategica” per tutta la regione.