Le notizie di oggi: il Nepal vuole vietare TikTok. I combattimenti in Myanmar vicino al confine con l'India. Due morti anche nel sud del Libano per i raid dell'aviazione israeliana. Per l'intelligence coreana c'è direttamente Pechino dietro a finte agenzie di stampa che diffondono propaganda. Il Turkmenistan "spegne" i segnali radio e tv dall'Uzbekistan.

INDIA

Continuano le operazioni di soccorso per 40 indiani rimasti intrappolati all’interno di un tunnel autostradale nell’Himalaya. La costruzione, che fa parte di un progetto per permettere pellegrinaggi indù sulla catena montuosa, è crollata domenica mattina durante i lavori. Finora sono stati forniti cibo, acqua e ossigeno i soccorritori (più di 100) sono sempre rimasti in contatto con i lavoratori.

NEPAL

Il Nepal ha deciso di vietare l’applicazione cinese TikTok “per preservare l’armonia sociale”. Il ministro delle comunicazioni e dell'informatica Rekha Sharma ha dichiarato alla BBC che la piattaforma diffonde contenuti dannosi, aggiungendo che "il divieto entrerà in vigore immediatamente e le autorità delle telecomunicazioni sono state incaricate di attuare la decisione". TikTok è molto popolare nella fascia tra i 16 e i 24 anni. Secondo i media locali, negli ultimi quattro anni in Nepal sono stati registrati più di 1.600 casi di criminalità informatica legati alla piattaforma.

MYANMAR

Un centinaio di profughi Rohingya hanno raggiunto le coste della provincia indonesiana di Aceh dopo essere fuggiti dal Myanmar. Un pescatore locale ha detto che erano "deboli e avevano bisogno di cibo". Nel frattempo nel Paese le milizie anti-golpe stanno continuando a portare avanti la loro operazione congiunta contro l’esercito birmano: dopo la presa di due avamposti, il Chin Nattional Front sta cercando di consolidare le posizioni lungo il confine con l’India.

CINA – COREA DEL SUD

Secondo l’intelligence sudcoreana, la Cina sarebbe dietro a una serie di siti falsi che si spacciano per noti organi di informazione nel Paese. Il National Intelligence Service (NIS) ha dichiarato lunedì che le agenzie cinesi di relazioni con la stampa Haimai e Haixun hanno creato siti di phishing che assomigliano a quelli di agenzie di stampa e hanno poi generato una serie di storie che definisce “pro-Cina” e “anti-USA”.

GAZA – ISRAELE

Mentre continuano i combattimenti intorno all’ospedale di al-Shifa, sotto al quale secondo le Forze di difesa israeliane ci sarebbe un centro di comando e controllo di Hamas, ieri anche due persone sono state uccise in un attacco israeliano nel sud del Libano, nella città di Ainata, secondo un’organizzazione vicina a Hezbollah e aumentano i timori di un allargamento del conflitto. Il presidente americano Biden ha detto che l’ospedale di al-Shifa deve essere protetto.

RUSSIA

All’Accademia russa dell’economia popolare e dei servizi civili, legata all’amministrazione presidenziale, è stato aperto il programma di formazione dei “mediapoliziotti”, in cui gli allievi studieranno quattro anni per imparare a distinguere i “contenuti anti-russi” su internet, insieme alle espressioni di estremismo, ai crimini contro la persona e molto altro.

TURKMENISTAN

Il Turkmenistan sta cercando di bloccare tutti i segnali radio e televisivi provenienti dall’Uzbekistan, ufficialmente in un piano di contrasto al contrabbando di narcotici, di fatto per limitare ulteriormente l’accesso della popolazione a fonti di informazione che non siano controllate dal governo di Ašgabat, usando speciali attrezzature che bloccano anche i telefoni.