Le altre notizie del giorno: Israele ha colpito alcuni siti in Libano e a Gaza in risposta agli attacchi missilistici di Hamas e Hezbollah. In Cina un nuovo studio sul Covid-19 conferma origine da animale. Disperso in Giappone un aereo militare. Arrestato un uomo sudcoreano in Thailandia che stava inscenando il proprio rapimento. I separatisti della Papua vogliono rilasciare il pilota preso in ostaggio due mesi fa. L'Arabia Saudita sosterrà il Pakistan a livello finanziario.

INDIA

Il governo indiano ha cancellato dai libri di testo della classe 12 (frequentata da ragazzi di 17-18 anni) alcune frasi relative all’assassinio di Gandhi, tra cui quelle che dicevano che il Rashtriya Swayamsevak Sangh (Rss) - un’organizzazione nazionalista indù - era stata bandita per un po’ di tempo in seguito all’assassinio del Mahatma perché diffondeva “l’odio tra le comunità”. Le revisioni sono state compiute dal National Council of Educational Research and Training, un ente governativo autonomo.

CINA

Un gruppo di ricerca ha pubblicato in un studio peer-reviewed l’analisi di campioni provenienti dal mercato di Wuhan legati alla diffusione della pandemia da Covid-19. La ricerca rivela che i tamponi risultati positivi nel 2020 contenevano materiale genetico di animali selvatici, una prova secondo cui il virus sarebbe stato fin da subito trasmesso da un animale a un uomo.

GIAPPONE

Sono strati trovati quelli che si pensa siano i resti di un elicottero militare scomparso ieri dai radar con 10 membri a bordo. Si presume che il Black Hawk si sia schiantato durante una missione di ricognizione nelle isole meridionali del Giappone a circa 1.800 km a sud-ovest di Tokyo.

THAILANDIA

Un uomo sudcoreano è stato arrestato per essere rimasto in Thailandia per oltre un anno con il visto scaduto inscenando presumibilmente il proprio rapimento. Identificato solo con il nome Kim, stava cercando di convincere i parenti a inviargli denaro in modo che potesse tornare a casa, ma la famiglia ha contattato l’ambasciata sudcoreana in Thailandia e in questo modo le forze dell’ordine lo hanno trovato e arrestato.

INDONESIA

I ribelli separatisti della provincia indonesiana della Papua che da due mesi tengono in ostaggio un pilota neozelandese, hanno dichiarato di aver abbandonato la richiesta di riconoscimento di indipendenza ed essere pronti al dialogo con Jakarta. "Questo pilota neozelandese non è nostro nemico, quindi troveremo una soluzione per rilasciarlo", ha detto alla Reuters il portavoce dell’Esercito di liberazione della Papua occidentale.

ARABIA SAUDITA – PAKISTAN

Riyadh ha comunicato al Fondo monetario internazionale che fornirà finanziamenti per 2 miliardi di dollari a Islamabad, necessari per permettere al Pakistan di siglare un accordo con l’istituto di credito al fine di evitare il default economico. Islamabad ha fatto sapere di essere in trattativa anche con gli Emirati Arabi Uniti.

LIBANO - ISRAELE

Ieri l'esercito israeliano ha colpito alcuni siti in Libano e Gaza in risposta agli attacchi missilistici attribuiti ad Hamas e Hezbollah dopo le tensioni alla moschea al-Aqsa di Gerusalemme. Secondo un membro della protezione civile libanese non sono state registrate vittime. I militari israeliani hanno comunciato di aver colpito 10 obiettivi a Gaza e tre nel Libano meridionale nei pressi della città di Tiro.

RUSSIA

Un’inchiesta di Currentime.tv documenta le difficoltà degli istituti indipendenti russi di rilevazione sociologica, che dall’inizio della guerra in Ucraina non riescono a competere con la propaganda degli istituti statali con le loro “statistiche orientate”. La censura e le repressioni rendono problematico “fare luce tra le nebbie della guerra”, si osserva da più parti.