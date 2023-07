Le notizie del giorno: il Giappone ricorda Abe a un anno dall'assassinio. Scienziati cinesi studiano i cambiamenti climatici su Marte. Pablo Virgilio David rieletto presidente dei vescovi filippini. Ricercatrice israeliana rapita in Iraq, Netanyahu accusa milizie filo-iraniane. Dopo la giornalista di Novaja Gazeta anche un'avvocata pro-pacifisti aggredita in Russia.

INDIA-PAKISTAN

La Corte permanente di arbitrato (APC) dell'Aia ha respinto le obiezioni dell'India a un procedimento avviato dal Pakistan sull'uso dell'acqua nel bacino del fiume Indo, riaprendo una procedura bloccata da molti anni. I vicini dell'Asia meridionale si scontrano da decenni per i progetti idroelettrici sul fiume Indo e sui suoi affluenti, con il Pakistan che si lamenta del fatto che le dighe idroelettriche progettate dall'India nelle aree a monte ridurranno i flussi sul fiume che alimenta l'80% della sua agricoltura irrigua.

GIAPPONE

In tutto il Giappone oggi si sono svolti eventi commemorativi dell’ex premier Shinzo Abe, a un anno esatto dal suo assassinio avvenuto per mano di un uomo armato nella città di Nara. I fedeli hanno portato fiori e offerto preghiere fin dal mattino nel luogo dove fu ucciso, mentre una cerimonia commemorativa si è tenuta al tempio Zojoji di Tokyo alla presenza della vedova e del primo ministro Kishida. Nel frattempo in carcere Tetsuya Yamagami - l’omicida che lo colpì per risentimenti sui legami del politico con la Chiesa dell’Unificazione - non verrà processato prima dell’inizio del 2024.

CINA

Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati cinesi ha rivelato che cambiamenti climatici si sono registrati anche su Marte. A testimoniarlo sono le sequenze stratigrafiche dell’area in cui nel maggio 2021 è atterrato il rover marziano cinese Zhurong. Secondo quanto comunicato dall'Osservatorio Astronomico Nazionale dell'Accademia delle Scienze Cinese (NAOC), la ricerca ha confermato che i processi eolici hanno registrato i cambiamenti dell'ambiente marziano con il suo asse di rotazione e il periodo glaciale, e aiuterà a comprendere l'antica storia climatica di Marte e a fornire un riferimento per l'evoluzione del clima sulla Terra.

FILIPPINE

Il vescovo della diocesi di Kalookan Pablo Virgilio David, 64 anni, è stato rieletto per un secondo mandato alla guida della Conferenza episcopale delle Filippine (CBCP). A sceglierlo sono stati gli 80 vescovi del Paese riuniti per la loro Assemblea plenaria a Kalibo, nella provincia di Aklan. David assumerà il ruolo per un secondo e ultimo mandato di altri due anni.

ISRAELE-IRAQ-IRAN

Il governo iracheno ha aperto un'indagine sul rapimento dell'accademica israelo-russa Elizabeth Tsurkov, avvenuto a marzo ma reso noto solo in questi giorni dal governo israeliano. Tsurkov è scomparsa dopo essersi recata in Iraq per motivi di ricerca per conto dell'Università di Princeton. "È ancora viva e consideriamo l'Iraq responsabile della sua sorte e del suo benessere", ha dichiarato il premier Netanyahu. Secondo il governo israeliano Tsurkov sarebbe detenuta dalla milizia sciita filo-iraniana Kataib Hezbollah che fa parte delle forze Hashed al-Shaabi, ex paramilitari recentemente integrati nelle forze di sicurezza irachene.

RUSSIA

Degli sconosciuti hanno aggredito l’avvocata moscovita Elena Ponomareva, con atti di violenza e versandole addosso la vernice verde, il “colore della vergogna” usato in Cecenia contro la giornalista di Novaja Gazeta, Elena Milašina. La Ponomareva ha riportato danni anche alla vista, e ha dichiarato di essere convinta che si tratti di un gesto legato alla sua attività professionale, in cui difende anche persone accusate per azioni pacifiste.

ORTODOSSI

Il presidente del tribunale ecclesiastico di Mosca, il protoierej Vladislav Tsypin, ha dichiarato che la Chiesa Ortodossa russa non riconosce i propri ex-sacerdoti, provenienti dalla Russia o in altri Paesi come la Lituania, ridotti allo stato laicale e riabilitati dal patriarca di Costantinopoli. La reazione è legata in particolare alle immagini del prete russo Ivan Koval, espulso per le sue posizioni pacifiste, che celebra in una chiesa costantinopolitana.