di Nirmala Carvalho

Il disperato appello di Saibella, la vedova dell'uomo del Kerala ucciso da un proiettile vagante il 15 aprile. La donna lo aveva raggiunto per Pasqua insieme alla figlia. "Parlano da giorni della nostra evacuazione, ma non succede nulla e qui intorno sparano ancora". La sorella della vittima sr. Reyma ad AsiaNews: "Disperati e distrutti".

New Delhi (AsiaNews) - Saibella, la vedova di Albert Augustine, il cittadino cattolico indiano del Kerala ucciso la settimana scorsa da un proiettile vagante nelle prime fasi degli scontri in atto in Sudan, ha lanciato da Khartoum un drammatico appello attraverso un video-messaggio affermando di essere tuttora bloccata senza né acqua né cibo nell’appartamento dove il marito è stato ucciso più di una settimana fa.

Saibella, che si trova in Sudan insieme alla figlia Marietta, chiede disperatamente l’intervento del ministero degli Esteri e dei funzionari dell'ambasciata indiana per essere portata in salvo prima che le condizioni peggiorino ulteriormente. “Abbiamo sentito parlare della nostra evacuazione per molti giorni, ma finora non è successo nulla - racconta -. Stiamo attraversando un momento terribile. Le nostre scorte di cibo e acqua si sono esaurite. Abbiamo un disperato bisogno di aiuto”.

“Sono otto giorni che siamo bloccati nel nostro appartamento - continua Saibella -. Fino a ieri non avevamo problemi di elettricità e di acqua; ma ora dipendiamo da quella che abbiamo conservato in bottiglie. Una famiglia giordana del nostro condominio è stata evacuata ieri. Un cittadino francese che viveva nell'edificio è stato prelevato dall'Ambasciata francese due giorni fa. Anche se ci sono state segnalazioni di persone che sarebbero venute a prenderci, nessuno è venuto”.

Sabato la zona in cui si trovano è stata ancora teatro di intensi combattimenti. “Ho paura quando sento gli spari – aggiunge ancora la donna -. Stiamo nel seminterrato. Due giorni fa il DAL Group, l’azienda per cui lavorava Albert, ha tentato di venirci a prendere, ma non è andata bene”.

Saibella e la figlia Marietta erano giunte in Sudan il 3 aprile dall’India per far visita al marito in occasione della Pasqua. Albert Augustine è stato ucciso il 15 aprile, colpito da un proiettile vagante mentre si trovava vicino a una finestra. La sorella dell’uomo ucciso, sr. Remya, è una religiosa delle Suore di San Giuseppe di Annecy ed è direttrice del St. Joseph's Community College di Bhubaneswar, in Orissa.

”I miei genitori sono distrutti – racconta sr. Reyma ad AsiaNews - sono anziani e malati, mio padre ha 75 anni e mia madre 65, è diabetica. Albert è il loro unico figlio. L'altra mia sorella non è sposata, quindi Albert era un uomo che si assumeva le proprie responsabilità. Mio fratello ha due figli: il maggiore è in Canada a studiare ingegneria, mentre sua figlia – ora bloccata in Sudan con la madre - frequenta la classe nona”.

Secondo le notizie ufficiali sono più di 3mila i cittadini indiani bloccati in Sudan. Al momento il governo di New Delhi si sta appoggiando alla Francia e all’Arabia Saudita per gestire lo sgombero: l’esercito indiano ha inviato dei propri aerei a Jeddah e mobilitato un’unità navale. Ma sui media indiani sono molti gli appelli dei connazionali bloccati dai combattimenti in Sudan. In particolare ha destato sconcerto la storia di un altro cittadino del Kerala, un imprenditore di nome Boby Sebastian, che è stato raggiunto a Khartoum ma non ha ottenuto il permesso di imbarcare anche la moglie sudanese incinta sul volo di evacuazione per via di problemi nei documenti. Di fronte alla notizia le autorità indiane hanno promesso un intervento per sbloccare la situazione.