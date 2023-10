di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - L’attuale ministro indonesiano per gli affari politici, legali e di sicurezza Mohammad Mahfud MD sarà il vicepresidente dell'ex governatore di Giava Centrale, Ganjar Pranowo, candidato del Partito Democratico Indonesiano di Lotta (PDI-P), il partito di governo, alle elezioni presidenziali del prossimo 14 febbraio. Ad annunciarlo è stata l’ex presidente Megawati Soekarnoputri, durante un evento tenutosi presso la sede del partito. "È un intellettuale qualificato", ha detto, riferendosi a Mahfud mentre lui e Pranowo entravano insieme sul palco.

All’evento odierno erano presenti anche i capi dei partner del PDIP: Harry Tanoesoedibyo del Perindo Party, Osman Sapta Odang dell’Hanura Party e Mardiono del PPP Party: “Ci è voluto molto tempo prima che finalmente scegliessi il professor Mahfud Md per diventare il potenziale vicepresidente delle prossime elezioni. È la scelta migliore per ricoprire l'incarico grazie alla sua lunga esperienza nel governo", ha detto Megawati. "Dopo una lunga riflessione, confermo che Mahfud è la migliore scelta per accompagnare Ganjar Pranowo rispettivamente come prossimi vicepresidente e presidente dell'Indonesia", ha aggiunto la quinta presidente dell'Indonesia, figlia del padre fondatore e primo presidente Sukarno.

Assente il presidente uscente Joko “Jokowi” Widodo, che si trovava a Pechino per partecipare al 3° Summit Belt and Road Forum nella capitale cinese. Per questo l’assenza di Jokowi non è considerata come un “non sostegno” alla scelta.

La scelta arriva all’indomani della decisione della Corte costituzionale indonesiana (Mahkamah Konstitusi) che aveva emesso una sentenza che rende accessibile per chiunque - con più di 40 anni - la candidatura per la carica presidenziale e vicepresidenziale dalle elezioni del 2024. Questa novità aveva indignato gli indonesiani in quanto Gibran Rakabuming - l'attuale sindaco di Surakarta nel Giava centrale e figlio maggiore del presidente uscente Jokowi - diventerebbe eleggibile come vicepresidente dell’ex generale Prabowo Subianto. Ad oggi non è ancora chiaro se ricadrà su di lui la scelta di Subianto dato che molti osservatori danno per papabile anche il ministro per le imprese statali di Jokowi, Eric Thohir (ex presidente in Italia del club calcistico milanese Inter).

Attualmente per le elezioni presidenziali del prossimo anno sono in lizza tre schieramenti: Ganjar Pranowo e Mahfud Md dei partiti nazionalisti PDIP, Perindo, Hanura e PPP; Anies Baswedan e Muhaimin Iskandar del nazionalista Nasdem e dei suoi alleati politici; Prabowo Subianto del partito Gerindra e dei suoi alleati.