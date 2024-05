Le notizie di oggi: è salito a oltre 300 il bilancio dei morti in Afghanistan per le alluvioni nel Nord. Nuove tensioni su alcuni arresti nello Stato indiano del Manipur. La giunta militare del Myanmar ha bombardato un monastero in cui si erano riuniti civili. Salite a 51 le città cinesi che hanno aderito al programma per visitare singolarmente Hong Kong.

INDONESIA

Almeno 40 persone sono state uccise a causa di inondazioni improvvise: due giorni fa le forti piogge hanno creato torrenti di cenere e rocce intorno al monte Marapi, il vulcano più attivo di Sumatra. Le colate di fango lavico freddo hanno inondato due distretti, danneggiando più di 100 strutture. Secondo gli esperti, questo tipo di disastri si ripetono ogni anno con una frequenza sempre maggiore.

INDIA

Nello Stato nord-orientale del Manipur la polizia ha arrestato due persone accusate di aver aggredito e rapito quattro agenti di polizia nel distretto di Imphal. In base alle prime ricostruzioni, pare che gli agenti siano poi stati rilasciati ancora con gli occhi bendati. Si tratta del terzo attacco alle forze di sicurezza nelle ultime settimane: secondo i funzionari di polizia potrebbero esserci dietro alcuni militanti di etnia Kuki.

AFGHANISTAN

È salito a più di 300 il bilancio delle vittime con più di 1.600 feriti dopo le alluvioni che hanno colpito i distretti settentrionali dell’Afghanistan. "Non abbiamo cibo, né acqua potabile, né riparo, né coperte, niente di niente, le inondazioni hanno distrutto tutto", ha detto Muhammad Yahqoob, un residente locale che ha perso 13 membri della sua famiglia. La popolazione ha duramente criticato i talebani per aver trascurato la situazione e non aver effettuato salvataggi.

MYANMAR

Nei giorni scorsi la giunta militare birmana ha bombardato il monastero del villaggio di Akyi Pan Malun, nella municipalità di Saw, nella regione di Magwe, uccidendo almeno 14 persone e ferendone 30. Secondo quanto riferito dai residenti, nel monastero si erano riuniti i civili per “stabilire collegamenti di trasporto all’interno della municipalità”. Da qualche giorno la zona era stata privata delle connessioni internet, un evento che di solito precede i bombardamenti dell’aviazione.

CINA – HONG KONG

Altre 8 città cinesi hanno aderito a un programma che consente ai residenti della Cina continentale di viaggiare a Hong Kong da soli e non come parte di un gruppo, un tentativo da parte delle autorità cinesi di rilanciare l’economia dell’ex colonia. L'Individual Visit Scheme (IVS) è stato creato nel 2003 come parte di un accordo di cooperazione tra la Cina continentale e Hong Kong: finora ne fanno parte 51 città cinesi.

NAGORNO - KARABAKH

Nella città di Šuša del Nagorno Karabakh sono stati fatti rientrare i primi profughi provocati dalla guerra dei 40 giorni nel 2020 tra Azerbaigian e Armenia, un gruppo di 20 famiglie per 88 persone, e altre 20 famiglie con 75 persone sono rientrate nel villaggio di Sus della zona di Lačin, dove gli scontri dello scorso anno si sono conclusi con la totale occupazione azera.

RUSSIA

Nel 2023 la Russia ha esportato la propria vodka per quasi 60 milioni di dollari, e poco meno della metà, 29,7 milioni, è stata acquistata dal Kazakistan, già leader nel consumo dell liquore nazionale russo nel 2022, quando i numeri erano ancora più alti in generale per il commercio in Europa, mentre in Kazakistan gli aumenti dipendono dal grande numero di russi emigrati.