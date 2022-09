Le altre notizie del giorno: Xi Jinping volerà in Kazakistan il 14 settembre. Piogge torrenziali hanno sommerso la capitale hi-tech dell’India. Un proiettile israeliano ha ucciso la giornalista Shireen Abu Akleh. La Russia compra proiettili e razzi in Corea del Nord. La fuga degli informatici russi. L’Azerbaigian sempre più vicino alla Ue.

INDONESIA

Cortei con migliaia di persone sono attesi oggi nel Paese in segno di protesta contro la decisione del governo di aumentare del 30% il costo calmierato del carburante. Problemi di bilancio hanno portato alla mossa dell’esecutivo, in quello che è il primo aumento dei prezzi dei combustibili dal 2014.

CINA

Xi Jinping andrà in Kazakistan il 14 settembre: la sua prima visita all’estero dallo scoppio della pandemia da Covid-19 a inizio 2020. Dopo la tappa kazaka, il presidente cinese dovrebbe partecipare in Uzbekistan al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Dal 13 al 15 settembre anche il papa sarà in terra kazaka per un viaggio apostolico.

INDIA

Piogge torrenziali hanno sommerso Bengaluru (Karnataka), sede della “Silicon Valley” indiana. Molte parti della città sono allagate e senza corrente elettrica. È allerta rossa per il maltempo anche nel Kerala, dove si attendono forti precipitazioni nelle prossime 24 ore.

ISRAELE-PALESTINA

Con ogni probabilità un soldato israeliano ha ucciso per errore la giornalista di Al-Jazeera Shireen Abu Akleh. Lo hanno ammesso ieri le autorità militari israeliane al termine di una indagine interna. La reporter di origine palestinese è morta per una ferita d’arma da fuoco durante un raid israeliano nella West Bank lo scorso maggio.

RUSSIA-COREA DEL NORD

Secondo l’intelligence Usa, i russi comprano dai nordcoreani milioni di proiettili di artiglieria e razzi da impiegare nell’invasione dell’Ucraina. Sanzioni e controlli all’export da parte di Stati Uniti e Ue hanno minato la capacità russa di ottenere munizioni e parti di ricambio per i propri sistemi d’arma.

RUSSIA

Il governo cerca di bloccare l’esodo dal Paese degli informatici, ma la loro richiesta sul mercato interno sta crollando per la chiusura di molte ditte specializzate straniere e locali. A gennaio il loro impiego era di 144.600 unità; ad agosto erano 85.200. Si confida nelle nuove importazioni di software da altri Paesi non ostili.

AZERBAIGIAN

Baku si avvicina sempre più all’Europa. È stata invitata al summit informale dei leader dell’Unione europea che si terrà a Praga in ottobre, insieme a Ucraina, Moldavia, Georgia, Armenia e altri Stati non membri. La Grecia e Cipro si oppongono invece alla partecipazione della Turchia.