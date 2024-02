https://hongkongfp.com/2024/02/14/2000-new-cctv-cameras-not-enough-says-hong-kong-police-chief-does-not-rule-out-face-detection-function/ Le notizie di oggi: in Pakistan accordo tra Lega musulmana e Pakistan Peoples Party per un governo guidato da Shehbaz Sharif, Imran Khan: "elezioni rubate". Erdogan al Cairo per la visita del disgelo con al-Sisi, Gaza in cima all'agenda. Sistemi di riconoscimento facciale nelle nuove telecamere di sicurezza a Hong Kong. Per il governatore russo di Kaliningrad anche il filosofo Kant "colpevole" per la guerra con l'Ucraina.

INDONESIA

Si sono già chiuse alle 13 ora locale le urne per le elezioni presidenziali in Indonesia, dove erano chiamate al voto oltre 205 milioni di persone in quella che è l’elezione con il maggior numero di elettori al mondo in un solo giorno. I primi risultati parziali sono attesi nelle prossime ore, ma da tutti i sondaggi pre-elettorali sembrerebbe apparire scontata la vittoria dell’ex generale Prabowo Subianto, accreditato di più del 50% dei consensi.

PAKISTAN

La Lega musulmana di Nawaz Sharif e il Pakistan Peoples Party di Bilawal Bhutto hanno annunciato ieri sera l’accordo per una coalizione di governo in Pakistan insieme a due altri partiti minori, il Muttahida Qaumi Movement-Pakistan e la Pakistan Muslim League-Quaid. L’intesa relegherebbe all’opposizione i deputati legati a Imran Khan, che dal carcere grida alle “elezioni rubate” sostenendo che in molti seggi l’esito del voto popolare è stato cambiato per impedire ai candidati a lui vicini di raggiungere la maggioranza. Nawaz Sharif intanto ha annunciato che non sarà lui a guidare il governo, ma suo fratello Shebhaz che già è stato premier dopo la mozione di sfiducia a Imran Khan dell’aprile 2022.

EGITTO-TURCHIA-GAZA

Il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi riceverà oggi al Cairo il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo anni di rapporti incrinati tra i due Paesi. La visita di Erdogan in Egitto è la prima da quando, lo scorso anno, Il Cairo e Ankara hanno nominato degli ambasciatori per ripristinare le relazioni al più alto livello diplomatico. Il presidente turco ha dichiarato che la guerra di Israele a Gaza sarà in cima all'agenda dei colloqui.

HONG KONG

Entro la fine del 2024 a Hong Kong verranno installate 2.000 nuove telecamere per migliorare la sicurezza pubblica. I dispositivi - ha dichiarato il capo della polizia della città Raymond Siu - potrebbero essere dotati anche di funzioni di riconoscimento facciale. Alla domanda se le telecamere di sicurezza saranno utilizzate anche per funzioni legate alla contestata Legge sulla sicurezza nazionale – che ha reso impossibile a Hongo Kong ogni forma di dissenso pubblico - Siu ha risposto che i dispositivi contribuiranno ad affrontare “tutte le questioni illegali”.

FILIPPINE

A San Jose del Monte, vicino a Manila, la balconata di una chiesa cattolica è crollato, uccidendo un'anziana donna e ferendo 53 perosne, durante l’affollata Messa del Mercoledì delle Ceneri. Secondo i primi rilievi compiuti dalle autorità locali la struttura in legno della chiesa di San Pietro Apostolo, vecchia di 30 anni, sarebbe stata indebolita dalle termiti.

TAGIKISTAN

Il presidente del Tagikistan, Emomali Rakhmon, ha decretato un ricambio generale dei giudici nei tribunali e nelle istituzioni, aggiungendo che concederà a tutti, anche ai funzionari, un anno “per lo studio approfondito delle lingue straniere”, misura indispensabile, ma finora non obbligatoria, la cui mancata osservanza comporterà la decadenza dal proprio incarico.

RUSSIA

Il governatore della regione russa di Kaliningrad (già Könisberg), Anton Alikhanov ha affermato che il filosofo tedesco Immanuel Kant – nativo della regione - “ha delle responsabilità dirette nel conflitto bellico con l’Ucraina”, in quanto avrebbe “esaltato il razionalismo occidentale, negando i valori spirituali superiori”, provocando l’indignazione dei cittadini.