RUSSIA

Secondo un rapporto ufficiale del servizio segreto esterno Svr, presentato allo stesso presidente Putin, i caduti russi nella guerra in Ucraina sono oltre 100mila, di cui 77.291 tra il personale delle Forze armate russe, 2.317 della compagnia Wagner e 5.308 della Rosgvardija.

CINA

La polizia di Linyi (Shandong), nel nordest del Paese, ha arrestato sette persone dopo scontri tra residenti e autorità impegnate a far rispettare le restrizioni sanitarie per il Covid-19. Le proteste arrivano mentre il governo risponde con nuovi lockdown all’impennata dei contagi. Situazione critica a Guangzhou (Guangdong), con oltre 2.200 infezioni giornaliere.

TAIWAN-LITUANIA

L’Ufficio lituano per il commercio a Taipei ha aperto ieri in via ufficiale. Una diatriba sul nome della missione taiwanese a Vilnius aveva scatenato la rappresaglia commerciale della Cina nei confronti dei lituani. Intanto Taiwan annuncia il primo progetto di investimento in ambito tecnologico nella repubblica baltica.

FILIPPINE-USA

Manila vuole accelerare la realizzazione dei progetti coperti da un accordo militare (Edca) con Washington. Riguarda la riparazione di avamposti e la costruzione di nuove strutture per ospitare truppe. Rodrigo Duterte, predecessore dell’attuale presidente Ferdinand Marcos jr, aveva bloccato il piano concordato dalle due parti nel 2014.

PAKISTAN

Due milioni di abitazioni spazzate via per 2,8 milioni di famiglie colpite. È il bilancio delle inondazioni estive che hanno devastato il Paese, tratteggiato dal premier Shehbaz Sharif al summit di Sharm El Sheikh sui cambiamenti di questi giorni. Costo stimato della ricostruzione: 30 miliardi di dollari.

QATAR-GERMANIA

Un ambasciatore del Qatar per i Mondiali di calcio ha dichiarato alla tv tedesca Zdf che l’omosessualità è un “danno della mente”. Gruppi per i diritti umani hanno criticato da sempre l’assegnazione della kermesse calcistica al principato del Golfo, dove i rapporti tra persone dello stesso sesso sono illegali.

KIRGHIZISTAN

Il governo kirghiso ha deciso di concedere in tempi brevi il permesso di soggiorno per sei mesi a tutti gli stranieri disposti a investire almeno 10 milioni di som (100 mila dollari) nell’economia del Paese, senza attendere tutte le verifiche dei documenti, a eccezione dei cittadini dei Paesi confinanti.