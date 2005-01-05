di Joseph Masilamany

Un uomo di 62 anni giudicato colpevole di aver ferito sentimenti religiosi dei querelanti e di molestie verso una donna. Tribunale: atti contro luoghi di culto minacciano armonia sociale e religiosa della città-Stato. L'ultimo di una serie di casi perseguiti su offese verso le diverse comunità.

Singapore (AsiaNews) - Un uomo di 62 anni di Singapore è stato condannato a 15 mesi di reclusione per aver inviato per posta a diverse moschee lettere contenenti fette di carne di maiale, in un caso che secondo le autorità ha minacciato l’armonia religiosa nella città-Stato.

Tan Keng Hwee si è dichiarato colpevole davanti a un tribunale di Singapore di tre capi d’accusa relativi a comportamenti che hanno ferito i sentimenti religiosi dei querelanti musulmani, oltre che di un capo d’accusa di molestie nei confronti di una donna identificata nei documenti processuali come C1. Il tribunale ha appreso che Tan Keng Hwee dal settembre 2025 aveva ideato un piano per provocare il personale delle moschee affinché la contattasse e la molestasse. Ha acquistato carne di maiale, carta e buste prima di inviare lettere a sette moschee in tutta Singapore. Le lettere contenevano i dati personali della donna.

I pubblici ministeri hanno affermato che l’uomo sapeva che l’inclusione della carne di maiale avrebbe offeso i musulmani e intendeva che i rappresentanti delle moschee rivolgessero il loro risentimento verso la vittima. Tre destinatari delle moschee hanno allertato la polizia dopo aver ricevuto le lettere, mentre la donna molestata ha presentato una denuncia separata alla polizia dopo essere stata contattata da una delle moschee.

Tan Keng Hwee è stato arrestato nel settembre 2025 ed è rimasto in custodia cautelare in attesa della sentenza. Nel pronunciare la sentenza, il giudice ha affermato che i reati che prendono di mira i luoghi di culto hanno implicazioni più ampie per l’ordine pubblico e la coesione sociale nella società multireligiosa di Singapore.

L’accusa ha sostenuto che la detenzione era necessaria nei casi che comportano atti in grado di alimentare tensioni comunitarie. Singapore applica leggi severe contro azioni che turbano l’armonia etnica o religiosa, in linea con la politica di lunga data del governo secondo cui la stabilità sociale è fondamentale per la sicurezza e la governance del Paese.

La città-Stato ha già perseguito in passato diversi casi relativi a comportamenti considerati offensivi nei confronti delle comunità religiose. Nel 2005, due blogger sono stati incarcerati ai sensi della Legge sulla sedizione per aver pubblicato online commenti contro la comunità malese e musulmana, in uno dei primi casi di alto profilo di Singapore relativi a procedimenti giudiziari per incitamento all’odio su Internet. Nel 2009, una coppia cristiana è stata condannata per aver distribuito materiale religioso ritenuto offensivo nei confronti dell’Islam dopo aver lasciato volantini critici nelle cassette postali pubbliche.

Le autorità sono intervenute anche contro predicatori religiosi stranieri accusati di aver fatto commenti che incitavano alla divisione. Nel 2017, al predicatore islamico Ismail Menk e al predicatore cristiano Daniel Scot è stato vietato l’ingresso a Singapore dopo che le autorità hanno affermato che avevano rilasciato dichiarazioni ritenute denigratorie nei confronti di altre fedi.

Negli ultimi anni, sono state avviate indagini di polizia su post sui social media e commenti online accusati di insultare la religione o incitare all’ostilità tra le comunità. La legge di Singapore sul mantenimento dell’armonia religiosa (Maintenance of Religious Harmony Act) conferisce alle autorità ampi poteri per intervenire contro azioni ritenute promotrici di inimicizia, intolleranza o ostilità tra gruppi religiosi. Il governo ha ribadito più volte che la salvaguardia della convivenza religiosa rimane una priorità nazionale in questo Paese multietnico, dove comunità cinesi, malesi, indiane e di altre origini vivono a stretto contatto e professano fedi diverse.