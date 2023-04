Le notizie di oggi: Sagaing, oltre 20mila persone in fuga dall’offensiva dell’esercito birmano. Inno nazionale di Hong Kong, su Google la canzone della protesta supera l’inno cinese. In Iraq oltre 200 arresti per gioco d’azzardo e consumo di alcol; un tribunale respinge la richiesta di appello di Rahul Gandhi. Slitta in Thailandia l’introduzione della tassa di ingresso per i turisti stranieri; a Bali cresce l’insofferenza dei locali verso i turisti russi.

IRAN

Le autorità iraniane a Qazvin, nel centro del Paese, hanno arrestato una donna per aver scattato foto e ripreso video sugli avvelenamenti delle studentesse, per poi inviarli a “media ostili” stranieri. I misteriosi casi si verificano da alcuni mesi e hanno aperto un nuovo fronte di protesta e malcontento. I dati ufficiali sono circa 1200, ma i numeri reali potrebbero essere ben più elevati.

MYANMAR

Oltre 20mila persone hanno abbandonato i villaggi nella cittadina di Khin-U, regione di Sagaing (cuore della resistenza contro la giunta), mentre l’esercito sta intensificando l’offensiva contro le forze di difesa popolare. La vasta operazione militare arriva a una settimana dal raid aereo sulla cittadina di Kanbalu durante l’inaugurazione di un edificio pubblico, almeno 200 le vittime.

HONG KONG - CINA

Gli sforzi delle autorità di Hong Kong per garantire all’inno nazionale cinese il miglior piazzamento su Google risultano vani. Digitando “inno nazionale di HK”, come primo link a Singapore, in Canada e Australia si trova una pagina di Wikipedia che rimanda alla canzone della protesta (2019) “Glory to Hong Kong”. La stessa pagina è seconda per importanza a New York, Londra e Taiwan.

IRAQ

La polizia irachena ha arrestato quasi 200 persone - fra cui 159 locali e 32 stranieri - al termine di raid in casinò illegali dove si svolgeva gioco d’azzardo (carte e roulette) e venivano vendute bevande alcoliche durante il Ramadan. Sequestrate ingenti somme di denaro. Di recente le autorità hanno iniziato ad applicare la controversa norma del 2016 sulle bevande alcoliche.

THAILANDIA

Bangkok slitta l’introduzione di una tassa di ingresso nel Paese per turismo da giugno a settembre, per “problemi” legati all’attuazione del prelievo. Contro la riscossione del balzello di 300 baht (circa 11 euro) si sono schierate le compagnie aeree, che rifiutano di fare distinzioni fra turisti stranieri, thai ed espatriati. In origine il denaro doveva essere aggiunto ai prezzi dei voli.

INDIA

Un tribunale ha respinto l’appello dei legali del leader dell’opposizione Rahul Gandhi, per la sospensione della condanna per diffamazione e conseguente l’espulsione dal Parlamento. Il 52enne è stato condannato a due anni per affermazioni sul premier Narendra Modi nel 2019, considerate ingiuriose. Il governo è accusato di sfruttare la legge sulla diffamazione per tacere i critici.

INDONESIA - RUSSIA

In Indonesia cresce l’insofferenza nei confronti dei numerosissimi turisti russi, che hanno invaso soprattutto l’isola di Bali. Da settembre a oggi sono quasi 100mila gli ingressi nel Paese asiatico, 20mila solo a gennaio, senza osservare le norme di comportamento o rispettare i divieti fra cui le mascherine di protezione, l’uso dei monopattini a motore, il petto scoperto per strada.

UZBEKISTAN - CINA

La Cina sta costruendo in Uzbekistan un grande centro agro-logistico, con un investimento di circa 50 milioni di dollari da parte della compagnia Citic Group. La struttura sarà al servizio di tutta la regione centro-asiatica con depositi per 50 tonnellate di merce disposti su 32 ettari, uffici e alberghi, posto di controllo doganale e uno sterminato parcheggio per i container.