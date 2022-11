Le altre notizie del giorno: Xi Jinping e Joe Biden si incontreranno in Indonesia il 14 novembre. La taiwanese Foxconn assumerà decine di migliaia di lavoratori in India. Si apre oggi il vertice Asean. Timor Est prossima a diventare l’11° Stato membro dell’Associazione dei Paesi del sud-est asiatico. Divieto in Russia di rapporti con la Chiesa ortodossa greca. Negli ultimi 10 anni Pil dell’Asia centrale è cresciuto del 3,6%.

IRAN

Teheran ha sviluppato un missile ipersonico (capace di andare oltre cinque volte la velocità della luce) in grado di perforare ogni tipo di difesa. Lo ha dichiarato il generale Amirali Hajizadeh, capo dell’unità aerospaziale dei Guardiani della rivoluzione (Pasdaran). Cina e Russia sono i Paesi che vantano i maggiori avanzamenti in questa tecnologia missilistica.

CINA-STATI UNITI

Xi Jinping e Joe Biden si incontreranno il 14 novembre alla vigilia del summit del G20 in Indonesia. Sarà il loro primo incontro di persona dall’entrata in carica del presidente Usa nel gennaio 2021, e il primo in assoluto dopo la recente riconferma del leader cinese. Il futuro di Taiwan e la guerra tecnologica saranno i temi più caldi del vertice.

INDIA-TAIWAN

Foxconn è pronta a quadruplicare la forza lavoro nelle proprie fabbriche di assemblaggio degli IPhone Apple in India. Nei prossimi due anni l’aumento di personale dovrebbe raggiungere le 53mila unità. La decisione arriva mentre il colosso taiwanese ha problemi di produzione in Cina per la politica “zero-Covid” di Xi Jinping.

ASEAN

Si apre oggi in Cambogia il vertice Asean, l’associazione che riunisce 10 Paesi del sud-est asiatico. I fari dell’incontro sono puntanti sulla situazione in Myanmar, dove si inasprisce lo scontro tra la giunta militare al potere e la resistenza anti-golpista. Previsti meeting allargati con Cina, Usa, Giappone, Australia, Corea del Sud, India, Nuova Zelanda e anche Russia.

TIMOR EST

L’Asean (Associazione dei Paesi del sud-est asiatico) ha accettato in principio di ammettere Timor Est come suo 11° membro. Al momento a Dili sarà garantito lo status di “osservatore”. Ha presentato formale richiesta di adesione nel 2011.

RUSSIA

Il patriarcato di Mosca ha inviato una circolare a tutti i vescovi russi, ricordando il divieto di comunicare con i gerarchi della Chiesa ortodossa di Atene che hanno concelebrato con i vescovi e i sacerdoti ucraini autocefali. Stilata una lista dei 19 vescovi greci “da evitare” a partire dall’arcivescovo Ieronimos di Atene, con cui molti russi sono in buoni rapporti.

ASIA CENTRALE

Nell’ultimo decennio la crescita media del Pil dei Paesi della regione è stimata al 3,6%, secondo il rapporto pubblicato dalla Banca eurasiatica di sviluppo. Cresce anche l’export, in cui la Russia rimane sempre il partner principale, ma ancor più crescono le esportazioni verso la Cina, che ha superato Mosca per la somma degli investimenti in Asia Centrale.