GUERRA IN MEDIO ORIENTE

Durante la notte droni e missili hanno preso di mira l’ambasciata statunitense a Baghdad, mentre un uomo pakistano è stato ucciso ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dai detriti di un missile intercettato dalla difesa aerea dopo che l’Iran ha lanciato una nuova serie di attacchi contro gli Stati del Golfo. Nel frattempo i leader europei e del Canada hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui avvertono che un’offensiva di terra israeliana in Libano, dove si contano già quasi 900 morti e un milione di sfollati, avrebbe “conseguenze umanitarie devastanti”.

SRI LANKA – INDIA

Il governo della Sri Lanka ha deciso che i prossimi mercoledì saranno giorni festivi per i dipendenti pubblici per far fronte alla carenza di carburante causata dalla guerra in Medio Oriente. Nel frattempo l’Iran ha chiesto all’India la restituzione di tre petroliere – probabilmente utilizzate per eludere le sanzioni - sequestrate il mese scorso in cambio del passaggio sicuro delle navi battenti bandiera indiana attraverso lo Stretto di Hormuz.

INDIA

Almeno 10 persone sono morte per un incendio in un ospedale nello Stato indiano orientale dell’Orissa. L’incendio potrebbe essere stato causato da un cortocircuito. Almeno 23 pazienti erano ricoverati in terapia intensiva e 10 di loro sono deceduti durante il trasferimento in un’area più sicura, lontana dall'incendio. “Il personale medico e gli addetti alla sicurezza hanno rischiato la vita per soccorrere i pazienti; anche loro hanno riportato ferite e sono attualmente sotto trattamento”, ha affermato il chief ministero dello Stato.

AFGHANISTAN

Mentre continua il conflitto con il Pakistan, che ieri sera, secondo le autorità di talebane di Kabul, ha colpito un centro di riabilitazione per tossicodipendenti in cui erano ospitate migliaia di persone, uccidendone probabilmente centinaia, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha aggiornato la lista dei funzionari talebani soggetti a sanzioni, eliminando figure considerate “moderate”, ma mantenendo nell’elenco i principali esponenti del governo.

COREA DEL SUD

Il 60% dei sudcoreani che assumono medicinali per il dimagrimento non sono obesi, ha svelato uno studio pubblicato ieri, che avverte sui rischi di effetti collaterali gravi e prolungati come insonnia e depressione. “La pressione sociale a seguire una dieta, l’espansione dei mass media, il sistema sanitario competitivo e orientato al mercato e la mercificazione dell’aspetto fisico sono tutti elementi che contribuiscono a plasmare sia la percezione che la realtà dell’abuso di farmaci”, ha affermato un ricercatore.

RUSSIA

Le statistiche di Rosstat relative agli indicatori economici dei primi due mesi del 2026 cercano di mascherare le diagnosi più negative, ma entrando nei dettagli molti esperti rilevano una “malattia cronica” dell’economia russa di tipo ormai irreversibile, che non potrà guarire con il rialzo dei prezzi del petrolio per la guerra in Iran, anche con artifici statistici per cui si rialza la quota del petrolio di qualità superiore Espo rispetto a quello più a buon mercato Urals.

KAZAKISTAN

Al referendum in Kazakistan sulle modifiche costituzionali ha partecipano il 73% degli aventi diritto al voto, di cui oltre l’87% ha sostenuto con il sì il progetto proposto dal presidente Kasym-Žomart Tokaev, mentre il 9,83% ha votato contro, e quasi 150 mila bollettini sono stati dichiarati invalidi. Le autorità hanno dichiarato che il 15 marzo verrà istituito come Giorno della Costituzione, e in autunno si terranno le elezioni al nuovo parlamento monocamerale.