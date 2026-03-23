Le notizie di oggi: Kim Jong Un riconfermato presidente della Commissione per gli affari di Stato. Pechino sta sviluppando il primo sommergibile turistico capace di scendere a 1000 metri di profondità. "La voce di Hind Rajab" è stato censurato in India. Anche il patriarca ecumenico di Costantinopoli alla celebrazione funebre del patriarca della Chiesa Georgiana, Ilja II.

MEDIO ORIENTE

L'Iran ha avvertito che colpirebbe le infrastrutture energetiche e idriche in tutto il Golfo se Trump desse seguito alla minaccia di attaccare la rete elettrica iraniana, alimentando i timori di gravi difficoltà in una regione fortemente dipendente dagli impianti di desalinizzazione per l'approvvigionamento di acqua potabile. Trump aveva imposto un ultimatum di 48 ore che scade stasera (23:45 GMT circa) per la riapertura completa dello Stretto di Hormuz. Gli attacchi alle reti idriche sono rari in tempo di guerra; la minaccia dell'Iran prende di mira i fondamentali impianti di desalinizzazione statunitensi e israeliani nelle regione.

STATI UNITI - IRAN

L’amministrazione Trump ha avviato prime discussioni su come potrebbero configurarsi i colloqui di pace con l’Iran, secondo quanto appreso da Axios. Jared Kushner e Steve Witkoff sarebbero coinvolti in sforzi diplomatici. Tuttavia, non ci sono stati contatti diretti tra Washington e Teheran negli ultimi giorni; Egitto e Qatar hanno informato che l'Iran è interessato a negoziare, ma a condizioni molto rigide. Qualsiasi accordo dovrebbe includere la riapertura di Hormuz, un'intesa sul programma nucleare iraniano, sui missili balistici e sul sostegno ai gruppi alleati nella regione; condizoni ripetutamente respinte in passato.

COREA DEL NORD

Kim Jong Un è stato riconfermato presidente della Commissione per gli affari di Stato - organo supremo di leadership politica della Corea del Nord - secondo l'agenzia statale KCNA, dopo la convocazine nel Paese isolato della prima sessione dell'Assemblea Popolare Suprema, il giorno precedente. La riunione a Pyongyang verte sulle modifiche e gli emendamenti alla costituzione socialista, nonché sull'elezione del presidente della Commissione e di altri organi di governo.

CINA

La Cina sta sviluppando il primo sommergibile turistico in grado di scendere fino a 1000 metri di profondità. Il prototipo entrerà in servizio commerciale entro il 2030, offrendo ai turisti in cerca di avventura esperienze spettacolari nelle profondità marine. Il progetto dà nuovo slancio al settore dei viaggi di lusso. Gli ingegneri del China Ship Scientific Research Centre di Wuxi, ovest di Shanghai, intendono ultimare un prototipo entro la fine dell'anno. Ora la Cina dispone di decine di sommergibili turistici in uso per profondità ridotte - fino a circa 20 metri - adatti per escursioni in bacini idrici, laghi e acque costiere.

INDIA - ISRAELE

Il lungometraggio "La voce di Hind Rajab" - che racconta la storia di una bambina palestinese di cinque anni realmente esistita, rimasta intrappolata all’interno di un’auto attaccata dalle forze israeliane a Gaza, poi ritrovata morta - è stato censurato dal CBFC - ente statale di informazione - perché "tratta un argomento molto delicato". Secondo il distributore locale, il ritardo è dovuto alle delicatezze politiche legate al film. Questa esitazione si inserisce in un contesto di crescente impegno diplomatico tra Delhi e Tel Aviv: il primo ministro Modi si è recato in visita in Israele pochi giorni prima degli attacchi all'Iran.

GEORGIA

Il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I (Archontonis), ha assistito alla celebrazione funebre del patriarca della Chiesa Georgiana, Ilja II, che ha avuto luogo a Tbilisi nell’antica cattedrale di Sioni, accompagnato dal metropolita di Calcedonia Emmanuil (Adamakis) e da numerosi alti esponenti del clero costantinopolitano, giungendo “di propria volontà”, e per evitarlo non si è recato a Tbilisi il patriarca di Mosca Kirill (Gundjaev).

RISCALDAMENTO GLOBALE

La quantità di calore intrappolata dalla Terra ha raggiunto livelli record nel 2025; si teme che le conseguenze di tale riscaldamento possano protrarsi per migliaia di anni, avverte l'Onu. Oltre il 91% del calore in eccesso viene immagazzinato negli oceani. Gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti tra il 2015 e il 2025 - temperatura di circa 1,43 gradi Celsius superiore alla media del periodo 1850-1900 - secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) nel suo rapporto annuale.

RUSSIA - UCRAINA

Circa 1.100 cittadini russi condannati per reati di corruzione sono stati inviati alla guerra in Ucraina, come ha comunicato il procuratore generale Aleksandr Gutsan alla sessione allargata del Collegio di giustizia con la partecipazione del presidente Vladimir Putin, con indicazione ai procuratori militari affinché “verifichino entro il 1° giugno che essi stiano espiando degnamente la propria pena con il contratto militare, senza nascondersi nelle retrovie”.