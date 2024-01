PAKISTAN - IRAN

L’esercito di Islamabad ha attaccato oltre-confine nella provincia iraniana del Sistan e Baluchistan, colpendo “gruppi militanti anti-pakistani”. Sono state avvertite diverse esplosioni e si contano almeno tre donne e quattro bambini uccisi a Saravan. Immediata la protesta di Teheran che, due giorni fa, aveva colpito con missili in territorio pakistano presunte basi del gruppo separatista sunnita Jaish ul-Adl, provocando anche in questo caso vittime civili fra cui bambini.

HONG KONG

Gli abitanti Hong Kong hanno perso il primato di longevità al mondo, avendo ceduto il primato al Giappone . Fra le ragioni del declino le conseguenze legate alla pandemia di Covid-19 e lo stress generale legato ai disordini sociali, conseguenza del pieno passaggio alla Cina. Per le donne l’aspettativa di vita è di 86,8 anni, mentre per gli uomini si ferma a 80,7, la stessa di Singapore.

MALAYSIA - INDONESIA

Due prigionieri di origine malaysiana a Guantanamo Bay si sono dichiarati colpevoli nei giorni scorsi di “cospirazione” negli attentati di Bali del 2022, la popolare meta turistica indonesiana, in cui sono morte oltre 200 persone. Mohammed Farik Bin Amin, 48 anni, e Mohammed Nazir Bin Lep, 47 anni, sono stati accusati nel 2021 a 18 anni di distanza dalla loro cattura in Thailandia.

THAILANDIA

L’ex premier Thaksin Shinawatra potrà beneficiare dal mese prossimo del rilascio sulla parola, a causa dell’età e delle condizioni di salute. Dal rientro nel Paese dopo 15 anni di esilio il 74enne miliardario è ricoverato in ospedale per problemi di salute, che gli hanno fatto evitare la prigione dove dovrebbe scontare una condanna a otto anni, commutata in uno dopo la grazia reale.

AFGHANISTAN

Da settimane la polizia religiosa arresta decine di donne e ragazze per “violazioni” al codice di abbigliamento. La sorella di una di loro, fermata per non essersi coperta “dalla testa ai piedi”, denuncia “umiliazioni e torture” sotto la custodia dei talebani. “Le dicevano - aggiunge - infedele perché indossava abiti attillati”. La famiglia ha pagato una tangente di 12mila dollari per il rilascio.

GIAPPONE

Il Giappone ha accolto un numero record di visitatori a dicembre, chiudendo un anno di rapida ripresa dopo le chiusure imposte dalla pandemia. Il numero di visitatori stranieri per affari e tempo libero è salito a 2,73 milioni il mese scorso da 2,44 milioni di novembre, il più alto numero di sempre per dicembre e circa l’8% superiore al livello pre-Covid visto nel 2019.

RUSSIA

La Duma di Mosca ha aperto la sessione primaverile dopo la pausa delle feste invernali, con un grande “carico legislativo” da espletare composto da quasi 1000 progetti di legge, come ha spiegato lo speaker Vjačeslav Volodin. La priorità rimane “il sostegno all’operazione militare speciale, ai nostri soldati e ufficiali e ai membri delle loro famiglie” nell’Anno della Famiglia.

KAZAKHSTAN

Il ministero della Difesa del Kazakistan ha annunciato che nel 2024 si terranno sul territorio oltre 160 esercitazioni militari insieme ad Azerbaigian, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan. Sulla questione il ministro Ruslan Žaksylykov ha dichiarato che “per noi è di importanza eccezionale la conservazione delle relazioni amichevoli tra popoli fratelli” nell’Asia centrale.