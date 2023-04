Manila (AsiaNews) - Il vescovo della diocesi di Borongan si è detto “molto turbato” per l’aumento dell’attività mineraria nei pressi della città di Guiuan, sull’isola di Homonhon, il luogo da cui ha avuto inizio l’evangelizzazione delle Filippine nel 1500. In una breve dichiarazione rilasciata oggi, mons. Crispin Varquez ha lanciato l’allarme verso le “intensificate” operazioni minerarie di quattro compagnie attive sull’isola: “I loro effetti immediati e negativi sulle comunità e sull'ambiente naturale sono molto preoccupanti. Chiediamo ai nostri leader governativi e alle agenzie interessate di intervenire su questo problema”, termina il messaggio.

Non è la prima volta che la diocesi di Borongan evidenzia i problemi legati all’attività estrattiva sull’isola di Homonhon, parte della provincia di Samar orientale nelle Filippine centrali, dopo che già nel 2021 alcuni sacerdoti avevano chiesto alle autorità locali e nazionali di smetterla di “profanare l’isola”: “I nostri antenati la considerano sacra e benedetta. Ma cosa abbiamo fatto dopo 500 anni? L'abbiamo profanato. Abbiamo perso la sua sacralità a causa del nostro essere irresponsabili”, aveva affermato p. Christian Ofilan, sacerdote della parrocchia di San Giovanni Battista, durante un’omelia.

Homonhon è il luogo in cui nel 1521 è approdato l’esploratore portoghese Ferdinando Magellano portando la fede cristiana sull’arcipelago, ricco di giacimenti di nichel e cromite. I dati affermano che solo nel 2021 sono state estratte 605.176 tonnellate di nichel e 19.105 tonnellate di cromite.

Un anno prima, nel pieno della pandemia da Covid-19, la diocesi aveva protestato contro il governo, allora guidato del presidente Rodrigo Duterte, chiedendo che le operazioni di carico e trasferimento di minerali via nave venissero sospese almeno durante l’emergenza sanitaria. Tuttavia ad aprile 2020 il Dipartimento per l’ambiente e le risorse naturali (DENR) aveva revocato una propria precedente decisione e permesso il trasferimento di 7mila tonnellate di cromite su una nave cargo con equipaggio cinese come parte delle attività della Techiron Resources, una della quattro aziende che operano sull’isola.

Un funzionario del DENR aveva respinto le insinuazioni secondo cui le attività della miniera fossero “segrete” e programmate per coincidere con i lockdown imposti alla popolazione, spiegando che la Techiron stava rispettando tutti i protocolli per poter continuare le proprie attività anche durante la pandemia.

Qualche settimana fa il governatore della provincia di Samar orientale, Ben Evardone, ha però sottolineato che alle amministrazioni locali non sono ancora state redistribuite le accise raccolte dalle attività estrattive nella città di Guiuan. Secondo Evardone, le quattro aziende che operano nella provincia (Techiron Resources, Emir Mineral Resources, King Resources Mining e Global Min-met Resources) nel 2022 hanno registrato utili per 9,3 miliardi di pesos filippini (155 milioni di euro). In base al Codice del governo locale del 1991 le amministrazioni provinciali hanno diritto al 40% dei guadagni lordi derivanti da "tasse e royalties minerarie, oneri forestali e tasse e ricavi derivanti dall’utilizzo dalle risorse energetiche" nelle loro aree. “La quota per i governi locali è un grande aiuto per realizzare progetti di sviluppo, tra cui le infrastrutture stradali, l'approvvigionamento idrico e gli edifici scolastici” ha spiegato il governatore.