ISOLE SALOMONE-CINA

Il parlamento delle Isola Salomone ha eletto Matthew Wale come nuovo primo ministro dopo la sfiducia al precedente leader filo-cinese Jeremiah Malele, eletto nel 2024. Wale ha promesso cambiamenti, riconoscendo l’impatto delle tensioni geopolitiche globali sul Paese. In passato aveva criticato l’accordo di sicurezza firmato nel 2022 con China, che consente l’invio di forze di polizia e militari cinesi nelle isole, anche se oggi mantiene toni più moderati. Le Isole Salomone avevano interrotto i rapporti con Taiwan nel 2019 per avvicinarsi a Pechino. Intanto l’Australia resta il principale donatore di aiuti dell’arcipelago.

CINA-STATI UNITI

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è ripartito da Pechino dopo due giorni di incontri con Xi Jinping, esaltando gli “accordi commerciali fantastici” durante il summit. La visita mirava a siglare intese nei settori dell’agricoltura, aviazione e intelligenza artificiale, oltre a gestire tensioni geopolitiche, in particolare sul Medio Oriente. Trump ha affermato che Xi si sarebbe impegnato a non fornire aiuti militari all’Iran e ha mostrato disponibilità a facilitare la riapertura dello Stretto di Hormuz. Xi ha definito l’incontro “una visita storica” e ha parlato di “stabilità strategica costruttiva” tra i due Paesi, ma sulla questione Taiwan ha ammonito che errori potrebbero portare a conflitti. Tra i principali accordi commerciali citati da Trump figurano l’acquisto di 200 aerei Boeing e potenziali acquisti di petrolio e soia statunitensi, ma finora non è stato ancora diffuso alcun documento ufficiale in proposito.

BRICS

Mentre i riflettori del mondo erano puntati su Pechino per il vertice tra Xi Jinping e Trump, a New Delhi andavano in scena le divisioni all’interno dei BRICS sul conflitto nel Golfo. Durante il vertice dei ministri degli Esteri l’iraniano Abbas Araghchi ha accusato gli Emirati Arabi Uniti di sostenere direttamente la campagna militare di Stati Uniti e Israele. Lo scontro tra i due nuovi membri del gruppo, ha evidenziato le difficoltà nel trovare una posizione comune. Anche un precedente incontro dei BRICS ad aprile non era riuscito a produrre un comunicato congiunto, proprio a causa delle divergenze tra Teheran e Abu Dhabi sulle responsabilità della crisi regionale.

ISRAELE-PALESTINA

Decine di migliaia di giovani ultra-nazionalisti israeliani hanno sfilato ieri sera nella Città Vecchia di Gerusalemme durante la Marcia delle bandiere, gridando slogan anti-arabi come “Morte agli arabi” e “Brucino i vostri villaggi”. Politici di estrema destra hanno issato la bandiera israeliana sul Monte del Tempio e invocato la distruzione della moschea di Al-Aqsa per ricostruire il Tempio, in occasione del Giornata di Gerusalemme. La ricorrenza che celebra l’esito della guerra dei Sei Giorni del 1967 viene cavalcata ormai ogni anno in maniera più provocatoria dai nazionalisti religiosi ebrei a Gerusalemme.

GIAPPONE

All’azienda giapponese Nidec Corp sono stati scoperti oltre 1.000 casi di irregolarità nella produzione di motori per elettrodomestici e automobili dal 2020. Le indagini interne hanno rivelato modifiche non autorizzate a materiali, processi e design, oltre a dati di test alterati e false indicazioni sui luoghi di produzione. Lo scandalo si aggiunge alle accuse di frode contabile già emerse contro l’azienda giapponese. Secondo l’azienda, finora non sono stati rilevati problemi immediati di sicurezza o funzionalità, ma resta il sospetto che molte violazioni siano state causate dalla pressione per ridurre i costi.

COREA DEL SUD

Utilizzare l’intelligenza artificiale per salvare vite umane: è uno dei compiti a Seoul dell’Hangang Bridge CCTV Integrated Control Center nel distretto di Gwangjin. Il centro, fondato nel 2021, utilizza i dati di 900 telecamere su 17 ponti pedonali del fiume Han, intervenendo soprattutto per prevenire suicidi, ma anche per crimini, incidenti stradali e traffico di droga. Ogni giorno si registrano 3-4 chiamate per tentativi di suicidio, con un tasso di sopravvivenza del 99%. L’AI segnala persone ferme per più di 300 secondi nelle zone critiche dei ponti, permettendo interventi tempestivi.

RUSSIA

La Banca centrale di Russia ha registrato una domanda record di contanti durante le festività della prima decade di maggio per il blocco di internet, raggiungendo i 210,5 miliardi di rubli (oltre 2 miliardi di euro). Si tratta del dato più alto dal 2011, ed è cinque volte superiore allo stesso periodo del 2025, quando l'aumento fu di 41,2 miliardi di rubli. Un risultato simile si era verificato solo nell'anno della pandemia, il 2020, quando il volume di contante in circolazione durante le festività di maggio aumentò di 133,5 miliardi di rubli.

KAZAKISTAN

La Banca nazionale del Kazakistan ha annunciato l'emissione di una moneta da collezione, Altyn Orda, dedicata all'eredità storica dell'Orda d'Oro tataro-mongola, con monete realizzate in argento 925 con placcatura in oro. Il valore nominale di ciascuna moneta è di 2 mila tenge (4 dollari), e il comunicato spiega che “l'eredità storica dell'Orda d'Oro, risalente al periodo tra il XIII e il XV secolo, occupa un posto importante nella formazione dello Stato e dell'identità culturale dei popoli dell'Eurasia, compreso il territorio dell'odierno Kazakistan”.