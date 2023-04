ISRAELE

Benjamin Netanyahu ha reintegrato ieri a capo del ministero della Difesa Yoav Gallant, licenziato due settimane fa per aver chiesto il congelamento della controversa riforma giudiziaria. Il premier israeliano è sotto pressione per le proteste di piazza, gli scontri nei Territori palestinesi, gli attacchi da Libano, Siria e Striscia di Gaza, e il calo nel gradimento pubblico.

CINA-TAIWAN

Navi e aerei da guerra cinesi continuano a stazionare intorno a Taiwan al termine di tre giorni di esercitazioni militari annunciate da Pechino il 9 aprile. Le manovre sono partite al rientro sull’isola della presidente Tsai Ing-wen, che giorni prima aveva incontrato a Los Angeles lo speaker della Camera Usa dei rappresentanti, Kevin McCarthy.

INDIA-CINA

Le Forze armate indiane hanno espresso seria preoccupazione per la massiccia opera di costruzione da parte dei cinesi nella valle di Amo Chu. L’area si trova sul confine himalayano conteso tra Delhi e Pechino, e formalmente è parte del Bhutan. Nel 2017 i due eserciti si sono fronteggiati in questa sezione della catena montuosa.

COREA DEL SUD-USA

Il governo sudcoreano ha dichiarato oggi che una significativa parte dei documenti di intelligence Usa fatti filtrare sul web sono falsi, soprattutto riguardo alla presunta opposizione di Seoul al trasferimento di armi all’Ucraina. Per Washington la pubblicazione del materiale rappresenta una grave minaccia alla sicurezza nazionale e ai rapporti con gli alleati.

MYANMAR

Un attacco aereo della giunta militare golpista ha ucciso 11 civili a Falam, un villaggio nello Stato Chin. Il bombardamento è scattato ieri dopo che forze locali di opposizione avevano assaltato e dato alle fiamme una stazione di polizia.

UCRAINA-RUSSIA

Gli abitanti della città ucraina di Kamenetsk-Podolskij si sono radunati in massa davanti alle porte della chiesa ortodossa locale, per chiedere ai sacerdoti di staccarsi dal patriarcato ortodosso di Mosca, passando dalla giurisdizione Upz a quella autocefala Pzu. A Ternopol i fedeli Upz sono stati costretti a entrare in chiesa tra due ali di folla che li contestava.

TURKMENISTAN

Nel velayat di Balkan gli ospedali locali hanno cominciato ad accettare, come pagamento per le cure dei pazienti anche in lista per operazioni urgenti, le donazioni di sangue dei parenti e amici, che si accalcano davanti ai laboratori per i prelievi.