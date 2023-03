Le notizie di oggi: archiviato il Covid-19, la Corea del Nord addobba le strade di fiori (finti) per celebrare Kim Il Sung. Il detenuto politico vietnamita Phan Kim Khanh da poco libero denuncia lo sfruttamento del lavoro nelle carceri. Domani sera scatta l’ora solare anche in Libano; nei parchi e luoghi pubblici in Russia trasmessi filmati della Protezione civile con indicazioni in caso di attacco nucleare. Nell’Uttar Pradesh radicali indù impediscono ai musulmani di pregare per il Ramadan.

ISRAELE

Nella notte in Israele è tornata la calma dopo giorni di violente proteste, in seguito all’annuncio del premier Benjamin Netanyahu che intende congelare la controversa riforma della giustizia per un mese, almeno fino a dopo la Pasqua ebraica. Decisione seguita a trattative fra i leader dell’estrema destra di coalizione, fra cui il ministro Itamar Ben-Gvir che spingeva per una rapida approvazione.

COREA DEL NORD

Pyongyang seppellisce il Covid-19 (e la fame) sotto un manto di fiori. Per la prima volta in tre anni la Corea del Nord festeggia la nascita del fondatore Kim Il Sung decorando strade e piazze, dalla capitale alle cittadine di campagna. Per compensare l’assenza di quelli veri, si stanno allestendo fiori di carta. La ricorrenza è conosciuta come il “Giorno del Sole” e celebra il culto dei Kim.

VIETNAM

Il detenuto politico vietnamita Phan Kim Khanh, da poco uscito di galera dopo aver scontato una condanna a sei anni, denuncia lo sfruttamento dei detenuti in carcere, che non vengono pagati. Un lavoro di sei ore al giorno, con la minaccia di punizioni in caso di rifiuto. Fra le mansioni anche la realizzazione di prodotti tessili in rattan o bambù destinati poi al mercato dell’Unione europea.

INDIA

Nell’Uttar Pradesh, governato dal Bjp del premier Modi, esponenti del movimento radicale indù Bajrang Dal hanno impedito ai musulmani di recitare il Taraweeh, preghiera che interrompe il digiuno giornaliero durante il Ramadan. Gli estremisti, guidati dal leader Rohan Saxena, hanno manifestato contro la polizia perché protegge i fedeli islamici durante le celebrazioni del culto.

LIBANO

Il governo ad interim libanese, dopo la seduta di ieri interamente dedicata alla questione, ha deciso di introdurre l’ora legale dalla notte fra il 29 e il 30 marzo, ribaltando la precedente direttiva di Nagib Mikati fonte di polemiche che intendeva posporne l’entrata in vigore alla fine del Ramadan. In un discorso tv il premier ha detto che servono 48 ore per “sistemare questioni tecniche”.

RUSSIA

Al parco Gorkij di Mosca e in altri luoghi in tutta la Russia viene proiettato un filmato sugli schermi pubblicitari, prodotto dalla Protezione Civile. Nel video viene spiegato alla cittadinanza come preparare la “valigia d’emergenza”, sistemare le fasciature di garza, e che cosa fare in caso di attacco chimico o nucleare.

AZERBAIGIAN - ARMENIA

Il ministero russo della difesa ha accusato l’esercito dell’Azerbaigian di aver violato gli accordi del 2020, installando postazioni militari oltre la linea decisa sul territorio, e pretendendo il ritiro. Gli azeri sostengono di aver dovuto organizzare una difesa preventiva contro le azioni belliche degli armeni sul corridoio di Lačin.