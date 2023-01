Le altre notizie del giorno: in Indonesia sono arrivati 185 profughi rohingya, i conservatori della Malaysia contro bikini, alcol e gioco d'azzardo. Caos nel nord dell'india per il freddo e la nebbia. Il patriarcato ortodosso di Mosca ha definitivamente perso il controllo sulla Lavra delle Grotte di Kiev.

ISRAELE – PALESTINA

Il nuovo ministro israeliano per la sicurezza nazionale di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, ha incaricato la polizia di rimuovere le bandiere palestinesi dagli spazi pubblici, definendole uno strumento di "terrorismo". La legge israeliana non vieta le bandiere palestinesi, ma la polizia e i soldati hanno il diritto di rimuoverle nei casi in cui ritengano che vi sia una minaccia per l'ordine pubblico.

MALAYSIA

Nello Stato sempre più conservatore di Kedah, governato dal partito islamista PAS (Partito islamico panmalese), le autorità locali hanno criticato il bikini, vietato il gioco d’azzardo e annunciato che verrà perseguita anche la vendita di alcolici, soprattutto a Langkawi, una popolare meta turistica. Gli osservatori lo vedono come un tentativo del Perikatan Nasional – la coalizione di cui fa parte il PAS - di posizionarsi come il paladino dell'Islam in vista delle elezioni statali che saranno indette entro agosto.

INDONESIA

Una barca con 185 profughi rohingya è arrivata ieri sulle coste della provincia indonesiana di Aceh. Oltre la metà sono donne e bambini. L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha affermato che il 2022 potrebbe essere uno degli anni più mortali in mare per i rohingya, un’etnia di fede islamica del Myanmar.

INDIA

Nel Nord dell’India vige il caos negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie in questi giorni: un’ondata di freddo e una fitta nebbia stanno provocando diversi disagi alla popolazione. Le autorità della capitale Delhi hanno chiesto alle scuole di prolungare le vacanze invernali e di cancellare le lezioni. La temperatura in alcune parti della città ieri è scesa a 1,9 gradi.

PAKISTAN

Una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) incontrerà il ministro delle finanze pakistano a margine di una conferenza a Ginevra. Il Fmi deve ancora approvare il rilascio di 1,1 miliardi di dollari che in origine doveva essere erogato nel novembre dello scorso anno. Il Pakistan è stato così lasciato con riserve di valuta estera sufficienti solo per coprire le importazioni di un mese.

AFGHANISTAN

Il divieto alle donne di lavorare nelle ong potrebbe tradursi in un ritorno al lavoro dei bambini: è quello che ha affermato Save the children, una delle organizzazioni umanitarie costrette a sospendere i propri servizi alla popolazione afghana dopo l’imposizione dell’ultimo divieto dei talebani. Le operatrici umanitarie costituiscono il 50% della forza lavoro dell'organizzazione e sono fondamentali per raggiungere donne e ragazze che, per motivi culturali, non possono interagire con cooperanti maschi.

RUSSIA – UCRAINA

La Chiesa ortodossa del patriarcato di Mosca, a cui molti fedeli e parte del clero rimane legata in Ucraina, ha definitivamente perso il controllo sulla Lavra delle Grotte di Kiev, il primo storico monastero della Rus’, in cui le feste natalizie sono state celebrate dall’autocefalo Epifanyj di Kiev. Il metropolita filo-russo Pavel, superiore delle Grotte da parte moscovita e chiamato “Paša-Mercedes” per il suo amore al lusso, è stato respinto dai controlli all’ingresso.

UZBEKISTAN

Il direttore della “Uzbekneftegas”, Khusniddin Turaev, ha garantito che l’Uzbekistan ha riserve di gas sufficienti per molto tempo, con duemila miliardi di metri cubi di gas naturale a disposizione, che viene estratto nella misura di 50 miliardi di metri cubi annui, sufficiente per i prossimi 40 anni, e le previsioni si possono correggere solo in aumento.