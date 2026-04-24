Le notizie di oggi: in Sri Lanka hacker hanno sottratto 2,5 milioni di dollari al Ministero delle Finanze. Corea del Sud-Vietnam: 73 accordi commerciali e 12 patti di cooperazione da visita di Lee ad Hanoi. Thailandia: 44 parlamentari a processo per tentata modifica della legge su reato di lesa maestà. Xi Jinping: prime dichiarazioni sulla guerra in Medio Oriente.

USA - LIBANO - IRAN

Trump ha dichiarato di sperare di ospitare i leader israeliani e libanesi "nel prossimo futuro", dopo aver annunciato una proroga di tre settimane della fragile tregua in Libano, che sarebbe dovuta scadere domenica. Intanto, una terza portaerei statunitense è giunta in Medio Oriente, in un imponente dispiegamento di potenza di fuoco navale. Trump ha dato l'ordine di "sparare" a qualsiasi imbarcazione iraniana che posi mine marine nello Stretto di Hormuz, mentre continua l'assedio navale statunitense dei porti iraniani e i funzionari di Teheran affermano che i colloqui non riprenderanno fino a quando il blocco non sarà revocato.

SRI LANKA

Lo Sri Lanka ha avviato un'indagine dopo che alcuni hacker hanno violato i sistemi informatici del Ministero delle Finanze e sottratto 2,5 milioni di dollari. I fondi facevano parte di un rimborso del debito bilaterale nei confronti dell'Australia, che ha lamentato la mancata ricezone. Le autorità ritengono che la sottrazione sia avvenuta nel mese di gennaio, anche se i dettagli stanno venendo alla luce solo ora. Sospesi quattro alti funzionari dell'Ufficio di gestione del debito pubblico.

COREA DEL SUD - VIETNAM

In occasione della visita di Lee Jae Myung ad Hanoi, aziende sudcoreane e vietnamite hanno siglato 73 accordi commerciali nei settori di tecnologia, energia e infrastrutture. Dopo la firma di 12 patti di cooperazione in occasione dell'incontro tra Lee e To Lam, tra cui uno relativo a investimenti coreani in una nuova centrale nucleare. La Corea del Sud è il principale investitore in Vietnam, con stabilimenti che rappresentano oltre il 30% delle esportazioni del Paese.

THAILANDIA

La Corte Suprema thailandese ha dichiarato di aver accolto un ricorso che accusa 44 parlamentari dell'opposizione di violazioni deontologiche in relazione al loro tentativo, nel 2021, di modificare una legge che tutela la monarchia dalle critiche. Centinaia di persone sono state perseguite in base alla severa legge thailandese sul reato di lesa maestà, tra le più severe al mondo nel suo genere. Tra le persone processate dal 30 giugno figurano membri attuali ed ex del People's Party.

CINA - MEDIO ORIENTE

Secondo gli analisti, il passaggio dal silenzio pubblico a due dichiarazioni in una settimana, da parte del presidente cinese Xi Jinping sulla guerra in Iran, riflette la crescente pressione derivante dai rischi energetici man mano che il conflitto si protrae, nonché la volontà di Pechino di esercitare una maggiore influenza diplomatica. Le dichiarazioni di Xi del 14 e 20 aprile sono state le prime sulla guerra, con una proposta di pace fino all’appello affinché lo Stretto di Hormuz rimanga aperto.

VATICANO

Leone XIV ha concluso il viaggio apostolico in Africa. Sul volo da Malabo, Guinea Equatoriale, a Roma, ha risposto ad alcune domande della stampa. Ribadito che "come pastore, non posso essere a favore della guerra". Incoraggiate risposte ai conflitti del mondo che vengono "da una cultura di pace e non di odio e divisione". Ricordati i bambini vittime della guerra in Iran e in Libano. Sulle migrazioni - "fenomeno mondiale" - chiede: “Cosa fa il Nord per il Sud del mondo?". Sulle benedizioni alle coppie omosessuali dei vescovi tedeschi: "Non siamo d'accordo con la benedizone formalizzata". Papa Leone XIV richiama l'appello di papa Francesco: “'Tutti, tutti, tutti', esprime la convinzione della Chiesa che tutti sono accolti, tutti sono invitati, tutti sono invitati a seguire Gesù".

GEORGIA

In Georgia sono stati pubblicati solo ora i risultati definitivi del censimento della popolazione del 2024, e secondo l’istituto nazionale di statistica Gruzstat si registrano 3 milioni 929 mila 581 abitanti, più di quanto era stato comunicato nel 2025, il 52% è costituito da donne, oltre 2 milioni a fronte di 1 milione 881 mila uomini, con grande superiorità delle donne a Tbilisi e Kutaisi (54%), mentre in molte municipalità minori le donne sono in minoranza, il 62% della popolazione vive nelle città, soprattutto nella capitale Tbilisi e nel porto di Batumi.

RUSSIA

Il 19 aprile si è commemorato per la prima volta in Russia il “Giorno del genocidio del popolo sovietico”, istituito da Vladimir Putin a fine dicembre 2025, con conversazioni per i ragazzi nelle scuole e nei musei sul parallelismo tra le azioni dei nazisti di ieri e quelle degli ucraini di oggi, tenute con la partecipazione degli “Eroi della Svo” tornati dal fronte ucraino, e sostituzioni di monumenti alle vittime delle repressioni sovietiche con nuovi materiali.