Le notizie di oggi: decine di nuove morti in attacchi israeliani questa mattina a Gaza. Piogge torrenziali in Corea del Sud per il quarto giorno consecutivo: 3mila sfollati. La polizia indonesiana ha smantellato un'organizzazione internazionale di traffico di neonati. 19mila afghani vittime di una fuga di dati non riceveranno risarcimenti dal Regno Unito.

SIRIA - ISRAELE - GAZA

Gli Stati Uniti hanno annunciato che Israele e Siria hanno concordato un cessate il fuoco, dopo giorni di spargimenti di sangue nell’area a maggioranza drusa di al Suwaida, dove sono state uccise almeno 600 persone. Mercoledì Israele aveva lanciato attacchi aerei su Damasco, colpendo anche le forze governative nel sud, dichiarando che l’obiettivo era proteggere i drusi siriani. Il cessate il fuoco sarebbe stato “accolto favorevolmente” da Turchia, Giordania e altri vicini. La presidenza siriana ha annunciato che dispiegherà nuove forze per fermare gli scontri settari nel sud. Intanto, dopo l'attacco alla parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza che ha ucciso tre persone, altri 41 palestinesi sono morti solo oggi, anche nei pressi dei punti di distribuzione degli aiuti.

COREA DEL SUD

Le piogge torrenziali che stanno colpendo la Corea del Sud per il quarto giorno consecutivo hanno impedito a quasi 3mila persone di fare ritorno alle proprie case; il bilancio delle vittime è salito a quattro, con due dispersi, secondo le autorità. Le precipitazioni continueranno fino a lunedì. Nei giorni scorsi era stato evacuato un totale di oltre 7mila persone. Le precipitazioni registrate da mercoledì hanno raggiunto un record di oltre 500 mm a Seosan, nella provincia di Chungcheong Meridionale, a sud della capitale Seoul.

INDONESIA - SINGAPORE

La polizia indonesiana ha smantellato un’organizzazione internazionale di traffico di neonati che avrebbe venduto almeno 25 bambini a Singapore dal 2023. Effettuati 13 arresti legati al traffico nelle città indonesiane di Pontianak e Tangerang questa settimana, e hanno salvato sei neonati che stavano per essere trafficati. Secondo la polizia, il presunto modus operandi dell’organizzazione era quello di prendere di mira genitori o future madri che non volevano crescere il proprio bambino.

AFGHANISTAN - REGNO UNITO

Migliaia di afghani i cui dati personali sono stati diffusi, ma che non sono stati evacuati nel Regno Unito, non riceveranno alcun risarcimento. Il Ministero della Difesa (MoD) non intende nemmeno concedere in modo proattivo piccoli indennizzi alle persone la cui vita è stata messa in pericolo dopo una fuga di dati avvenuta nel febbraio 2022, in cui i nomi e i dati di oltre 19mila persone con legami internazionali sono stati resi pubblici, e molti afghani ora affermano di temere ritorsioni da parte dei talebani.

INDIA - PAKISTAN

Trump ha affermato che cinque jet sono stati abbattuti tre mesi fa durante le ostilità tra India e Pakistan Il presidente degli Stati Uniti ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro con parlamentari repubblicani alla Casa Bianca, facendo riferimento allo scontor militare seguito all'attentato nella regione del Kashmir e fermato con un cessate il fuoco a maggio. Il Pakistan aveva fin da subito affermato di aver abbattuto cinque jet indiani, circostanza che l'India aveva negato.

UCRAINA

La Verkhovnaja Rada, il parlamento di Kiev, ha approvato la nomina di Julia Sviridenko a primo ministro dell’Ucraina, la seconda donna a capo del governo dal momento dell’indipendenza e la prima negli ultimi 15 anni, con una grande maggioranza di 262 deputati, oltre 200 dal partito di Zelenskyj “Servo del Popolo”, iniziando una nuova stagione politica nel Paese in vista delle possibili elezioni presidenziali, alla fine del conflitto.

ARMENIA - GRECIA

Il governo dell’Armenia ha approvato il progetto di accordo con la Grecia per la protezione dei beni culturali, contro gli scavi illegali e il trasporto senza permesso di resti, oggetti vari e opere d’arte, e anche per la loro restituzione al Paese di origine, con scambi d’informazione e collaborazione degli specialisti qualificati del settore, in difesa dei “tesori dell’umanità intera”.