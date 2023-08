Le notizie di oggi: Pechino introduce regole rigide per l’accesso a internet di bambini e minori. Delhi in allerta per le violenze fra musulmani e indù nell’Haryana, almeno sei morti. Giappone e Taiwan segnati dal passaggio del tifone Khanun. Hanoi vuole esportare due milioni di dosi di vaccino contro la peste suina africana entro ottobre. In Russia verifica dei giocattoli che devono corrispondere “all’ideologia” del Paese. Al via il forum kazaco-afghano di Astana, nodo talebani.

ISRAELE - PALESTINA

Israele mantiene in stato di detenzione 1200 prigionieri, quasi tutti palestinesi, senza aver formalizzato alcuna accusa o intentato un processo. Secondo gli attivisti di Hamoked si tratta del dato più elevato degli ultimi 30 anni. Il 99% sono palestinesi, sottoposti a “detenzione amministrativa”, che permette di trattenere in modo discrezionale per mesi (o anni) i sospetti.

CINA

Bambini e adolescenti non potranno accedere a Internet la notte e l’uso degli smartphone sarà limitato da nuove regole anti-dipendenza. Le restrizioni, proposte dalla Cyberspace Administration of China (Cac) e in vigore dal 2 settembre, impediranno ai minori di 18 anni l’accesso alla rete fra le 22 e le 6 del mattino. Vi saranno diversi livelli di uso giornaliero, da 40 minuti e 2 ore.

INDIA

Massima allerta per il governo indiano per le violenze nell’Haryana fra musulmani e indù, che hanno causato sinora la morte di almeno sei persone, fra le quali due agenti di polizia. Una moschea è stata data alle fiamme e gli scontri potrebbero estendersi al Gurugram. La Corte Suprema invita le autorità a dispiegare uomini e mezzi e installare telecamere per scongiurare una escalation.

GIAPPONE - TAIWAN

Stamane almeno 166mila famiglie delle prefetture di Okinawa (dove si contano anche due vittime) e Kagoshima, nel sud-ovest del Giappone, sono senza elettricità, a causa dei danni provocati dal lento passaggio del tifone Khanun con forti piogge e raffiche di vento a oltre 220 km/h. Disagi anche a Taiwan, con scuole e attività commerciali chiuse oltre a decine di voli cancellati.

VIETNAM - FILIPPINE

Il Vietnam esporterà nelle Filippine due milioni di dosi di vaccino contro il virus della peste suina africana entro ottobre. A riferirlo è il governo di Hanoi, a una settimana dall’approvazione per uso domestico dei primi vaccini contro una malattia che ha sconvolto per anni mercato globale della carne di maiale. Nel 2018-2019 è morta circa la metà della popolazione di suini in Cina.

THAILANDIA

Dopo la decisione del Move Forward (Mfp), primo partito alle elezioni del 14 maggio scorso, di sfilarsi dalla coalizione, il Pheu Thai Party - seconda forza parlamentare - intende muoversi in autonomia nel tentativo di formare il governo. A determinare la rottura ufficializzata ieri dal leader dell’opposizione Cholnan Srikaew, l’insistenza del Mfp nel modificare la norma sula lesa maestà.

RUSSIA

In Russia si sta preparando una nuova procedura di verifica dei giocattoli, per la corrispondenza “all’ideologia morale e spirituale del Paese”, col rilascio di certificati sanitari-epidemiologici e psico-pedagogici. Un progetto del partito Russia Unita, che ora dovrebbe passare alla Duma, per garantire che i giochi “non comportino danni alla salute psichica e allo sviluppo del bambino”.

TURKMENISTAN - AFGHANISTAN

Il vice-ministro degli Esteri del Kazakistan, Kanat Tumyš, ha detto che la posizione di Astana nei confronti del governo di Kabul non è cambiato e i talebani restano una organizzazione terroristica con cui non ci sono rapporti ufficiali. La questione verrà però “coordinata con la comunità internazionale e i partner” al forum commerciale kazaco-afghano di Astana del 3-5 agosto.