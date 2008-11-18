Le altre notizie: prezzo del petrolio ai massimi dal 2022 su voci di possibili azioni militari Usa nello stretto di Hormuz. Nuovo sconto di pena per Aung San Suu Kyi (ma gli anni di carcere restano 18 e senza prove di esistenza in vita). Cina vieta la vendita e l'ingresso di droni a Pechino per "ragioni di sicurezza". Il figlio di Ambani vuole portare dalla Colombia in India gli ippopotami di Pablo Escobar.

GAZA-ISRAELE

La marina israeliana ha fermato al largo dell’isola greca di Creta 175 attivisti della Global Sumud Flotilla, il convoglio navale di attivisti di tutto il mondo diretti verso la Striscia di Gaza per sfidare con aiuti umanitari il blocco navale imposto da Israele. In totale sono state intercettate 21 delle 58 imbarcazioni durante la notte; alle altre imbarcazioni è stato intimato di cambiare rotta, altrimenti verranno anch’esse intercettate. Come già accaduto per l'iniziativa analoga dello scorso anno gli attivisti saranno condotti in un carcere israeliano, per essere poi espulsi.

IRAN-STATI UNITI

I prezzi del petrolio sono saliti ai massimi dal 2022 dopo notizie su possibili nuove azioni militari degli Stati Uniti contro l’Iran. Lo US Central Command avrebbe preparato piani per attacchi rapidi per sbloccare lo stallo nei negoziati con Teheran, ipotesi non confermata dalla Casa Bianca. Il greggio Brent crude è aumentato di quasi il 7%, superando i 126 dollari al barile, livello più alto dalla invasione russa dell'Ucraina del 2022.

MYANMAR

Dopo le nuove pressioni giunte dall’Asean, l’ex leader del Myanmar Aung San Suu Kyi ha ottenuto un’ulteriore riduzione di un sesto della sua pena nell’ambito di un’amnistia, la seconda in due settimane. La sua pena ora è scesa da 33 a poco più di 18 anni. Arrestata dopo il colpo di Stato del 2021 guidato da Min Aung Hlaing, Aung San Suu Kyi - oggi ottantenne - resta detenuta in un luogo segreto senza contatti diretti con familiari o legali. Per questo erano state richieste nei giorni scorsi prove della sua esistenza in vita, che non sono però state fornite.

CINA

Dal 1 maggio a Pechino entrano in vigore nuove regole che vietano la vendita, il noleggio e l’ingresso di droni e componenti essenziali nella capitale. I proprietari dovranno registrare i dispositivi presso la polizia e ottenere permessi per utilizzarli. Queste misure rientrano in un progressivo irrigidimento delle normative, giustificato da motivi di sicurezza. Nonostante le restrizioni, i droni restano centrali nella cosiddetta economia a bassa quota, un settore strategico che potrebbe superare i 2mila miliardi di yuan (250 miliardi di euro ndr) di fatturato entro il 2035. In altre città cinesi, sono già diffusi per consegne, agricoltura e manutenzione degli edifici.

INDIA

Anant Ambani - il figlio del miliardario indiano Mukesh Ambani, l’uomo più ricco dell’Asia - ha offerto di aiutare la Colombia a risolvere un problema che affronta da anni: una mandria di ippopotami legata al narcotrafficante Pablo Escobar. Dopo la sua morte nel 1993, gli animali importati illegalmente si sono riprodotti rapidamente. I tentativi di controllo, inclusa la castrazione, non hanno funzionato e il Paese ha deciso di abbatterne circa 80. Ambani ha proposto di trasferirli nel suo zoo privato Vantara, in India, offrendo cure a vita. Gli ippopotami, dalla tenuta Hacienda Nápoles di Escobar, si sono diffusi lungo il fiume Magdalena.

RUSSIA

È stata aperta all’università Mgu di Mosca la facoltà di “intelligenza artificiale”, affidata alla guida della figlia minore di Vladimir Putin, Katerina Tikhonova, che già da tempo si interessa di questo argomento, e sarà finanziata da uno dei più importanti oligarchi di Russia, Oleg Deripaska. Si prevedono 36 iscrizioni al baccalaureato tra statali e a pagamento, e altrettanti per la magistratura, e il decano sarà il professor Ivan Oseledets, massimo esperto del settore.

KIRGHIZISTAN

Il ministero degli esteri del Kirghizistan ha protestato contro l’inserimento di compagnie kirghise nel 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia, per impedire l’aggiramento delle altre sanzioni, una misura che “rovina l’atmosfera di fiducia reciproca”, mentre Biškek sostiene la necessità di un dialogo “aperto, responsabile e costruttivo” per sostenere gli interessi reciproci, e si chiede di tenere presente delle posizioni kirghise per queste situazioni.