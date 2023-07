Le notizie di oggi: appello di familiari e attivisti a Bangkok contro la deportazione dell’oppositore cambogiano Thol Samnang. Il suicidio di una giovane artista rilancia il tema della depressione a Hong Kong e in Cina. Via libera di Erdogan all’ingresso svedese nella Nato. Almeno 29 morti per piogge monsoniche nel nord dell’India. Templi secolari in Giappone a rischio usura e vandalismo. La propaganda di Mosca rilancia l’accusa di bio-laboratori in Ucraina sostenuti dagli Usa.

ISRAELE

Feriti, arresti, cannoni ad acqua e polizia in assetto anti-sommossa per arginare le manifestazioni promosse stamane dagli oppositori - riservisti, magistrati, società civile - alla controversa riforma della giustizia, che hanno indetto la “Giornata del blocco”. Interrotta l’autostrada Gerusalemme-Tel Aviv. Ieri la Knesset ha approvato in prima lettura una norma che limita alcuni poteri della Corte suprema, dando il via all’iter parlamentare.

CAMBOGIA - THAILANDIA

La madre dell’attivista cambogiano Thol Samnang, del Candlelight Party, si appella alle autorità thai per scongiurare la deportazione del figlio, a rischio persecuzione e arresto. Da tempo Hun Sen ha lanciato una dura campagna contro gli oppositori politici a Phnom Penh. Nei giorni scorsi uomini in borghese lo avevano fermato per le vie di Bangkok, mentre era diretto alla sede Unhcr.

TURCHIA - SVEZIA

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dato il via libera per l’ingresso della Svezia nella Nato, l’alleanza atlantica. Lo ha detto il segretario Jens Stoltenberg, dopo aver incontrato i leader di Ankara e Stoccolma nel vertice in Lituania, superando le critiche per l’aiuto scandinavo ai curdi. In cambio la Svezia sosterrà agli sforzi volti a rinvigorire il processo di adesione turco all’Ue.

HONG KONG - CINA

La morte della cantante di Hong Kong e doppiatrice Disney di “Mulan” Coco Lee, morta suicida il 5 luglio scorso, ha rilanciato il tema della depressione nella città e in tutta la Cina continentale, dove un giovane su quattro è affetto da disturbi o problemi mentali. A fronte di una carenza di specialisti, la patologia non è solo una questione personale, ma comporta un trauma collettivo.

INDIA

Giorni di piogge monsoniche nel nord hanno causato la morte di almeno 29 persone, distrutto ponti, bloccato strade e reso diverse aree inaccessibili. Inondazioni improvvise e frane hanno trascinato auto e demolito edifici nell’Himachal Pradesh, area più colpita. Il dipartimento meteorologico indiano ha previsto ulteriore pioggia in gran parte del nord nei prossimi giorni.

GIAPPONE

I templi secolari del Giappone, visitati da milioni di persone ogni anno, sembrano soccombere all’usura e al vandalismo dei turisti. La polizia della prefettura di Nara ha interrogato un adolescente canadese che aveva imbrattato un pilastro del tempio Toshodaiji, patrimonio Unesco. Santuari, castelli e templi sono periodicamente sottoposti a lavori di ristrutturazione o riparazione.

RUSSIA - UCRAINA

Dall’inizio della guerra la propaganda di Mosca parla di bio-laboratori ucraini, organizzati dagli Usa. Il generale Igor Kirillov ha rilanciato accuse di virus diffusi da volatili migratori, ma si parla anche di zanzare da combattimento. Il rappresentante del presidente Vasilij Nebenzja sostiene che esistano cavallette da sterminio delle coltivazioni nella regione occupata di Lugansk e in Russia.

UZBEKISTAN

Il presidente dell’Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ha vinto facilmente le elezioni anticipate per la carica suprema, raccogliendo l’87% dei consensi sul quasi 80% di frequenza ai seggi degli aventi diritto. Con la nuova costituzione i suoi mandati erano stati azzerati, e ora anch’egli può essere annoverato a buon diritto nella casta dei “presidenti eterni” della regione.