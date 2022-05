di Mathias Hariyadi

Secondo le autorità sanitarie locali avrebbe raggiunto anche il Sud-Est Asiatico la malattia di origine ignota che colpisce i più piccoli già registratata nelle ultime settimane in America e in Europa. Segnalati alcuni casi anche in Giappone, a Singapore e alle Maldive

Jakarta (AsiaNews) – Anche l’Asia fa i conti con la nuova epatite di origine sconosciuta che colpisce i bambini. Secondo le autorità sanitarie locali negli ultimi giorni questa malattia avrebbe fatto ben tre vittime a Jakarta, in Indonesia. Tutti i giovanissimi pazienti erano stati ricoverati presso l’ospedale Cipto Mangunkusumo dopo l’insorgenza di sintomi legati a un’epatite acuta che – come negli altri casi segnalati nelle ultime settimane in America e in Europa – differisce dai ceppi comunemente conosciuti.

Il Ministero della Salute indonesiano ha innalzato l’allerta nel Paese, mettendo in guardia dai rischi di questa malattia sconosciuta che ha colpito finora bambini tra 6 mesi e i 15 anni. "Mentre stiamo ancora indagando su questi casi – ha dichiarato la portavoce del ministero della Salute, la dottoressa Siti Nadia Tarmizi - invitiamo caldamente i colleghi indonesiani a prendere precauzioni per evitare la possibilità di essere contagiati dal virus. Lavarsi le mani, cibi ben cotti, evitare il contatto fisico non protetto con i pazienti sono le raccomandazioni".

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Organizzazione mondiale della Sanità sono globalmente 228 in 20 Paesi i casi segnalati di bambini colpiti da questa patologia di origine misteriosa venuta alla ribalta nelle ultime settimane. In Asia altri casi sono stati già segnalati anche in Giappone, alle Maldive e a Singapore.