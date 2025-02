di Mathias Hariyadi

Jakarta (AsiaNews) - Un nuovo caso giudiziario scuote la politica indonesiana: il segretario generale del Partito democratico di lotta indonesiano (PDIP), Hasto Kristiyanto, è stato arrestato a Jakarta dalla Commissione per l'eliminazione della corruzione. Il PDIP è il partito fondato e presieduto dall'ex presidente indonesiana Megawati Soekarnoputri, che è l’unica forza politica oggi all’opposizione della coalizione di governo che sostiene il presidente Prabowo Subianto. Hasto, un politico cattolico, è ritenuto un fedele collaboratore di Megawati.

L’uomo politico è accusato di aver deliberatamente tentato di ostacolare le indagini sulla presunta corruzione legata alla nomina di Harun Masiku come membro della Camera dei Rappresentanti per il mandato 2019-2024. Masiku, tuttora latitante, subentrò nel 2019 a un altro parlamentare del PDIP morto subito dopo l’elezione. Allora il partito di Megawati sosteneva l’allora presidente Joko Widodo

Hasto Kristiyanto, che aveva già risposto a una convocazione della Commissione per l'eliminazione della corruzione per un interrogatorio riguardo a questo caso, aveva dichiarato di essere mentalmente e fisicamente pronto in caso di arresto. Esprimendo la sua fiducia nella giustizia indonesiana, ha invocato per il suo caso “l’applicazione della legge senza discriminazioni”. “Non ricopro alcuna carica statale e non si è verificato alcun danno economico per lo Stato nel caso per il quale sono accusato”, si è difeso.

Anche il PDIP ha ripetutamente negato di aver commesso illeciti, sostenendo che l'indagine sia politicamente motivata, circostanza negata dal capo dell'Agenzia anticorruzione. Da parte sua il governo indonesiano ha dichiarato di rispettare la decisione dell’autorità anti-corruzione, che “opera come istituzione indipendente per l'applicazione della legge”.