di Mathias Hariyadi

Ad annunciare la scelta del governatore di Giava Centrale per le elezioni presidenziali del febbraio 2024 è stata la leader del Partito democratico indonesiano di lotta, Megawati Sukarnoputri. In un primo momento si pensava avrebbe scelto la figlia, attuale presidente della Camera. Il presidente Joko Widodo ha approvato la decisione. Al momento sono due gli altri sifdanti.

Jakarta (AsiaNews) - Il Partito democratico indonesiano di lotta (PDI-P) al governo ha presentato il governatore di Giava centrale, Ganjar Pranowo, come proprio candidato alle elezioni presidenziali previste a febbraio 2024.

L’annuncio è stato dato il 21 aprile dalla leader del partito Megawati Sukarnoputri, già presidente dell’Indonesia dal 2001 al 2004 e figlia del primo leader della nazione Sukarno. La scelta di Pranowo è da molti considerata la migliore per difendere il pluralismo e la laicità dell’Indonesia dalle forze islamiche integraliste, che vorrebbero adottare la shari’a (la legge islamica) al posto della Pancasila, il pensiero filosofico su cui si fonda lo Stato indonesiano dall’indipendenza del 1945.

L’Indonesia è il più grande Paese musulmano al mondo per numero di credenti.

"Sta diventando una responsabilità della nazione mantenersi sul corso della storia”, come progettato dai padri fondatori, continuando a difendere uno Stato laico. “La mia decisione di scegliere Pranowo non è un compito facile da realizzare", ha dichiarato Megawati Sukarnoputri aggiungendo che la sua decisione è stata presa dopo una serie di colloqui con il presidente indonesiano Joko Widodo e con sua figlia, Puan Maharani e suo figlio, Muhammad Prananda Prabowo, entrambi appartenenti al PDI-P.

Nelle ultime settimane molti pensavano che Megawati avrebbe preferito a Pranowo la figlia Puan Maharani, attualmente presidente della Camera del Parlamento indonesiano, ma l’opinione pubblica l’ha subito accusata di nepotismo. “Ho preso questa decisione con il cuore, la coscienza e la razionalità dopo averne discusso con tutti i membri chiave del PDI-P, compreso il presidente Joko Widodo”, ha aggiunto Megawati.

Ganjar Pranowo si troverà ora ad affrontare gli altri due contendenti alle elezioni: l’ex generale e attuale ministro della Difesa Prabowo Subianto, del partito del movimento della grande Indonesia (o Gerindra), uno schieramento conservatore, e l'ex governatore di Giacarta, Anies Baswedan, candidato con il partito nazionale democratico (chiamato più semplicemente NasDem).

Pranowo fa parte del PDI-P dagli anni ‘90 e durante una scissione del partito si era schierato dalla parte di Megawati Sukarnoputri, una scelta che gli ha permesso di fare carriera. Eletto come governatore di Giava centrale per la prima volta nel 2013, e poi una seconda volta nel 2018, ha condotto una serie di campagne contro la corruzione delle amministrazioni locali, per le quali ha anche ricevuto dei riconoscimenti da parte delle Commissione anti-corruzione.

Tukiman Taruna Sayoga, docente all'Università cattolica Soegijapranata di Semarang, capoluogo della provincia di Giava Centrale, conosce Ganjar Pranowo da molto tempo e lo ha aiutato in diverse occasioni. Interpellato da AsiaNews ha detto: "Sono felice che Megawati Sukarnoputri alla fine abbia nominato Ganjar Pranowo come candidato presidenziale. La sua scelta è corretta e giusta. Conosco Pranowo molto bene. È una figura che tiene alla nazione, molto umile e ospitale e fa sempre del bene. È un uomo d'azione e una persona diretta. Come cattolico di Giava Centrale, lo sostengo pienamente per diventare il nostro prossimo presidente".