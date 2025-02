di Mathias Hariyadi

Il "piano di efficienza del bilancio" sta causando proteste per i tagli ai posti di lavoro nelle emittenti statali e la sospensione delle borse di studio per il 2025. Il ministero dei Lavori pubblici affronterà i tagli più pesanti. Il governo ha inoltre congelato i fondi per la costruzione della nuova capitale Nusantara, in attesa dell’approvazione parlamentare del piano di spending review.