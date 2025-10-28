di Nirmala Carvalho

Delhi (AsiaNews) - La polizia dello Stato indiano del Jammu e Kashmir ha sospeso otto agenti per non essere intervenuti durante un brutale attacco da parte di estremisti della destra nazionalista indù contro un gruppo di predicatori cristiani. L’episodio - ha raccontato il sito The Wire – è avvenuto nel distretto di Kathua nella notte tra il 23 e 24 ottobre ed è diventato un caso solo dopo che è diventato virale sui social network un video che ritrae gli agenti non fare nulla per fermare gli aggressori.

Secondo il Kashmir Media Service il gruppo è stato colpito da estremisti armati di spranghe di ferro e bastoni nella zona di Juthana: la folla era guidata da un leader locale del BJP, Ravinder Singh Thela, che è stato fermato dopo una denuncia presentata dalla polizia solo dopo che il video ha iniziato a circolare. Le immagini mostrano almeno quattro o cinque aggressori distruggere il parabrezza e lo specchietto laterale di un minibus, sul quale viaggiava un gruppo di dieci o quindici predicatori cristiani invitati da alcuni residenti della zona. Secondo le testimonianze, la diffusione di voci secondo cui i missionari stessero tentando di operare conversioni al cristianesimo avrebbe scatenato l’attacco.

Alcuni aggressori si vedono colpire i passeggeri all’interno del veicolo, mentre un gruppo di agenti di polizia osserva la scena violenta senza intervenire. Solo un agente avrebbe tentato - senza successo - di fermare un assalitore che stava aprendo la porta del bus. Dal veicolo si sentono urla angosciate, anche di donne, mentre un aggressore prende a pugni e calci un passeggero sul sedile anteriore, mentre un altro chiede di vedere “gli altri uomini”.

Secondo i rapporti Thela non è nuovo ad atti violenza: insieme ad altri complici sarebbe già stato destinatario di altre denunce analoghe nella divisione di Jammu. “Sono in corso altre indagini per arrestare gli altri colpevoli”, ha aggiunto il sovrintendente della polizia locale.