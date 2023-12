di Shafique Khokhar

La paura tra i cristiani di Jaranwala in Pakistan dopo gli assalti di agosto contro le loro chiese e abitazioni è ancora tanta. Dopo aver perso la casa quasi mille famiglie sono ancora più escluse socio-economicamente. Per ridare speranza e fiducia durante l’Avvento, la Cecil&Iris Chaudhry Foundation ha organizzato una fiera natalizia per le vittime della furia dei fondamentalisti islamici

Jaranwla (AsiaNews) - Soltanto 4 mesi fa a Jaranwala in Pakistan più di 900 famiglie cristiane sono state costrette alla fuga e a nascondersi nei campi con donne, anziani e bambini per salvarsi la vita dalla furia e i roghi dei fondamentalisti islamici. Il bilancio fu di centinaia di case di cristiani bruciate e di 21 chiese assaltate, di cui 3 appartenenti alla comunità cattolica. La rinascita di questa comunità cristiana ferita passa dall’Avvento: è in questo periodo che la Cecil&Iris Chaudhry Foundation (Cicf) ha organizzato una Fiera di Natale per ridare dignità, speranza e fiducia ai cristiani di Jaranwala, vittime dei fatti avvenuti il 16 agosto. Anche per questo l’evento ha preso il via il 16 dicembre scorso. La comunità cristiana ha fatto quadrato intorno a questa prova e si è rialzata con l’obiettivo di celebrare insieme la festa per nascita di Gesù.

All’inaugurazione della fiera sono intervenuti diversi rappresentanti dell'amministrazione locale, leader sociali e religiosi, tra cui Padre Khalid Mukhtar, sacerdote cattolico della diocesi di Faisalabad nel Punjab, il rev. Aleem Anwer vescovo della Chiesa anglicana della diocesi di Faisalabad, il Maggiore Arshad Nizam, comandante di divisione della Chiesa dell'Esercito della Salvezza e la signora Michelle Chaudhry, presidente del Cicf. Che ha detto: "Come madre, sento che i bambini e le donne hanno sofferto più di tutti, e che non era stato fatto molto per loro in questo senso. Abbiamo quindi pensato di farlo noi con questo evento di comunità. Con la Cecil&Iris Chaudhry Foundation non solo abbiamo condannato e chiesto giustizia per le vittime, ma stiamo sostenendo le famiglie in termini materiali e finanziari. Ci siamo occupati anche dei loro bisogni psicologici. Questa fiera di Natale è un tentativo di fornire loro ulteriore sollievo dal trauma che portano dentro di sé”.

Shahbaz Masih, 52 anni, è tra le vittime cristiane di Jaranwala, e ha detto ad AsiaNews: “Sono molto grato per questo evento natalizio così bello. Eravamo molto depressi all'idea che questo Natale stesse arrivando dopo la tragedia di agosto. In questa fiera i nostri bambini sono tornati a giocare e divertirsi. Inoltre dal Cicf abbiamo ricevuto coperte, vestiti caldi e regali per i più piccoli”.

Alla fiera di Natale sono presenti stand gastronomici gratuiti per le famiglie e giochi per i bambini. Un gruppo della chiesa locale ha presentato un recital con canti natalizi per celebrare le feste.