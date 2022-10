di Mathias Hariyadi

La Santa Sede ha scelto un sacerdote indigeno per sostituire il 78enne mons. Leo Laba Ladjar. Il vescovo You ha sempre sostenuto l'unità nazionale indonesiana. Nato a Uwebuta, fin da giovanissimo ha seguito la vocazione al sacerdozio.

Jayapura (AsiaNews) - Il 29 ottobre papa Francesco ha annunciato la nomina di p. Yanuarius Teofilus Matopai You, un sacerdote indigeno di Painai, come nuovo vescovo della diocesi di Jayapura, nella provincia di Papua, il territorio più orientale dell’Indonesia.

Il suo predecessore, mons. Leo Laba Ladjar, ha raggiunto i 78 anni e aveva più volte espresso la speranza di rassegnare le dimissioni dopo aver servito come pastore della diocesi per 28 anni.

Jayapura è stata più volte teatro di scontri tra le Forze di sicurezza indonesiane e gli indigeni pro-indipendenza. La Santa Sede ha scelto una figura indigena, ma che sostiene l’unità della nazione indonesiana.

Secondo l'arcivescovo di Merauke, mons. Petrus Canisius Mandagi, questa è “la scelta migliore” perché “il vescovo eletto è davvero una figura rispettosa del sentimento nazionale”.

Nato a Uwebuta, mons. You è cresciuto in una famiglia cattolica e ha fin da giovane manifestato la volontà di diventare sacerdote, quando constata che i ragazzi e le ragazze del suo villaggio non hanno accesso agli insegnamenti della Chiesa per la mancanza di preti nella regione.

In quanto figlio maggiore è stato spinto dai genitori a sposarsi, ma “ero già interessato a diventare sacerdote fin dai primi anni della mia infanzia", ha ricordato il neo vescovo. “Sono sempre stato motivato a essere fedele alla mia vocazione sacerdotale fino all'ultimo respiro”, ha affermato nel 2016 durante le celebrazioni del 25mo anniversario di sacerdozio.

P. Istata, che lavora nella Papua da 11 anni ha commentato: "Mons. You è davvero un sacerdote nativo, ampiamente rispettato dai suoi confratelli, sia indigeni che non".