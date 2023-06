Le notizie di oggi: Deloitte Asia Pacific traccia rischi e vantaggi legati ai cambiamenti climatici, per India e Cina “grandi opportunità” dalla transizione verde. Critico di Pyongyang nuovo ministro dell’Unificazione sud-coreano. Il premier israeliano annuncia revisione della controversa riforma della giustizia. Vice-premier di Taiwan in visita ufficiale in Giappone. Anche un monaco fra le vittime del nuovo raid aereo dell’aviazione nella regione di Sagaing. In Russia è attiva la “brigata dei medici” per mandare sanitari al fronte.

ARABIA SAUDITA - USA

È di due vittime il bilancio dello scontro a fuoco nel tardo pomeriggio di ieri al consolato degli Stati Uniti a Jeddah. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa saudita Spa, secondo l’agenzia saudita Spa le vittime sono l’assalitore che, sceso da un’auto, ha sparato e la guardia di sicurezza nepalese che ha risposto al fuoco. Al momento non si conosce il movente dell’attacco su cui indagano le autorità.

COREA DEL SUD

Il presidente sud-coreano Yoon Suk Yeol ha scelto uno studioso conservatore, voce critica sui diritti umani in Corea del Nord, come nuovo ministro dell’Unificazione, dicastero che gestisce le relazioni con Pyongyang. La nomina pare destinata a inasprire le tensioni con il Nord, in una fase in cui il leader di Seoul ha più volte sollevato il tema delle violazioni e degli abusi nel regime dei Kim.

INDIA - CINA

Centinaia di milioni di lavoratori nell’Asia-Pacifico vulnerabili ai cambiamenti climatici. Il 43% è impiegato in settori critici come agricoltura, energia tradizionale, manifatturiero, trasporti, edilizia. Per Deloitte Asia Pacific la “transizione verde” potrebbe però fruttare 47mila miliardi di dollari entro il 2070 e 180 milioni di nuovi posti entro il 2050. Cina e India a trarre i maggiori benefici.

ISRAELE

Il premier Benjamin Netanyahu intende rivedere la parte più controversa del piano di riforma della giustizia, che ha scatenato proteste nel Paese fra magistrati e cittadini. Fra i punti critici, la possibilità del legislatore di ribaltare sentenze della Corte suprema. Nell’intervista al Wall Street Journal ha detto che sarà rivista la concessione di più poteri all’esecutivo nella nomina dei giudici.

TAIWAN - GIAPPONE

Il vice-premier di Taiwan è in visita ufficiale in Giappone, prima assoluta in 29 anni per rafforzare i legami economici fra Tokyo e Taipei e discutere di accordi nell’industria dei semiconduttori. Nella delegazione che accompagna Cheng Wen-tsan vi sono funzionari e uomini d’affari dell’isola. Intanto le esportazioni di Taiwan sono calate a maggio per il nono mese consecutivo.

MYANMAR

Vi è anche un monaco, assieme ad altri 11 abitanti dell’area, fra le vittime del nuovo raid aereo dell’aviazione birmana nella regione di Sagaing, che ha centrato un monastero. Nel mirino i villaggi di Nyaung Kone e from Pi Tauk Kone, dove i militati hanno sganciato ordigni da centinaia di chilogrammi. Gli abitanti riferiscono di altre sei persone ferite e curate nell’area.

RUSSIA

È attiva in Russia una “brigata dei medici”, l’associazione non governativa Krasnyj Krug (“Il Cerchio Rosso”), fondato da Aleksandr Beskrovnyj per radunare medici volontari da mandare al fronte in Ucraina, che ha ottenuto l’approvazione statale di 42 contratti per quasi 100 milioni di euro. I dirigenti hanno residenza negli Usa e non presentano alcun resoconto sui finanziamenti.

KIRGHIZISTAN - KAZAKISTAN

In Asia centrale stanno annullando tutti i concerti dei cantanti russi, indipendentemente dalle loro opinioni. In Kirghizistan è stata sospesa l’esibizione del noto autore 60enne filo-putiniano Grigorij Leps, prevista per l’8 luglio, e in Kazakistan quella del rapper 25enne Ališer Morgenstern, noto per le sue posizioni contrarie alla guerra, temendo “influenze contraddittorie” sugli spettatori.