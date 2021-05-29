di Nirmala Carvalho

Attraverso le Catholic Charities iniziative per prevenire i matrimoni infantili attraverso lo sviluppo e la lotta alle superstizioni. Un aiuto al servizio di tutti senza discriminazioni religiose. P. Birendra Tete: "Ci concentriamo sulle comunità, sulla promozione della dignità umana e sulla difesa dei diritti di questi gruppi".

Ranchi (AsiaNews) - Contrastare mali sociali come i matrimoni infantili, il lavoro minorile, la stregoneria e le superstizioni. È il servizio quotidiano che la diocesi cattolica di Jamshedpur porta avanti in 30 villaggi di diversi distretti del Jharkhand”. “Ci concentriamo sullo sviluppo della comunità, sulla dignità umana e sulla difesa dei loro diritti, in particolare delle comunità tribali e dalit più svantaggiate della regione”, spiega ad AsiaNews p. Birendra Tete, direttore delle Catholic Charities, che è anche responsabile dell’organizzazione Samekit Jan Vikas Kendra (SJVK), una ong che si occupa di promuovere lo sviluppo.

In questi giorni le Catholic Charities hanno celebrato la propria Giornata annuale in 10 dei 30 villaggi in cui operano. “In questi villaggi ci sono solo 45–50 famiglie tribali cristiane su un totale di 1.170 famiglie. Tuttavia, serviamo tutte le comunità tribali senza alcuna discriminazione di fede - spiega il sacerdote -. I matrimoni infantili sono comuni ed è essenziale educare sia gli adolescenti sia i loro genitori. Allo stesso tempo, dobbiamo rafforzare le giovani ragazze attraverso istruzione e competenze professionali per renderle autosufficienti e finanziariamente indipendenti, il che può contribuire a contrastare i matrimoni precoci”.

Domenica 14, nell’ambito del progetto intitolato Pioneering Resilience and Education for Responsible Nurturing of Adolescents (PRERNA), nel villaggio di Kulidodand, a Chaibasa, si è svolto un evento per mostrare i risultati del progetto. Durante il programma, gli adolescenti, con grande entusiasmo, hanno mostrato coi loro talenti l’importanza dell’istruzione, della cura dell’ambiente e delle competenze di vita e di cultura acquisite. “Abbiamo sottolineato l’importanza di sfruttare tutte le opportunità che mettiamo a disposizione per imparare e crescere nella vita”.

Alla domanda di AsiaNews sulle false accuse di conversioni e sulle molestie che si riversano contro i cristiani in molte zone dell’India oggi da parte dell’estrema destra, p. Birendra Tete ha risposto che questi comportamenti non avvengono nell’area dove opera questa realtà: “Abbiamo un ottimo rapporto con i villaggi, con i membri delle istituzioni locali e con i funzionari governativi. Nei villaggi non ci troviamo ad affrontare questo tipo di accuse”.