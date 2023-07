Singapore (AsiaNews/Agenzie) – Nel corso di una visita nella città-Stato del capo dell’esecutivo John Lee, Hong Kong e Singapore hanno siglato sette accordi di cooperazione su una serie di ambiti che riguardano i mercati finanziari, il commercio, l’innovazione tecnologica e la ricerca. La notizia assume un particolare interesse alla luce del contesto in cui si inserisce questo incontro tra i due giganti dei mercati finanziari asiatici. Le incertezze legate alla stretta imposta da Pechino su Hong Kong con la Legge sulla sicurezza nazionale e le successive dure restrizioni a causa della pandemia, hanno portato molti osservatori a indicare Singapore come opzione privilegiata da molti giganti della finanza per le proprie operazioni in Asia. E lo stesso Global Financial Center Index aveva fatto registrare questo sorpasso nel proprio ranking, con Singapore salita dal sesto al terzo posto nella classifica delle piazze finanziarie globali, scalzando proprio Hong Kong scesa al quarto posto.

In questo senso - al di là delle dichiarazioni di intenti sulla collaborazione, espresse durante l’incontro con il premier locale Lee Hsien Loong - sono significative le parole pronunciate da John Lee nella cena con il mondo dell’imprenditoria di Singapore. Il capo dell’esecutivo ha propagandato l’apertura ai capitali di Hong Kong, il suo sistema fiscale vantaggioso, il suo sistema legale affidabile come vantaggi del modello “Un Paese, due sistemi”. “Troverete in tutte queste caratteristiche – ha detto – molte somiglianze con i valori proposti da Singapore”. Evidente il tentativo di rassicurare il mondo degli affari in un contesto in cui a Hong Kong il principio "Un Paese, due sistemi" è stato del tutto cancellato per tutto ciò che riguarda la tutela delle libertà.