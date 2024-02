di Mathias Hariyadi

L’attuale ministro della Difesa Prabowo ha insignito del grado di generale a quattro stelle l'attuale ministro della Difesa vincitore delle elezioni dello scorso 14 febbraio. Sorvolando sul fatto che nel 1998 fu allontanato dall'esercito in seguito alle accuse di violazione dei diritti umani nella repressioni dei moti per l'indipendenza di Timor Est.

Jakarta (AsiaNews) - Il presidente indonesiano ha assegnato a Prabowo Subianto, l'ex comandante delle forze speciali dell’esercito vincitore accreditato delle recenti elezioni e suo probabile successore, la promozione al grado di generale onorario a quattro stelle (ne aveva già tre). Il riconoscimento ha fatto discutere perché arriva a meno di 30 anni di distanza dal suo allentamento dall'esercito a seguito delle accuse di violazioni dei diritti umani, quando in qualità di comandante del terzo gruppo Kopassus negli anni Novanta tentò di sedare i moti per l'indipendenza di Timor Est con l'aiuto di truppe irregolari - vere e proprie bande di assassini vestiti di nero che operavano di notte - nelle maggiori città e villaggi della regione. Eventi che culminarono con le dimissioni dell’allora dittatore Suharto, che era anche suo suocero, dopo 32 anni di governo in Indonesia (1967-1998).

Su Prabowo la società indonesiana resta fortemente divisa: nonostante il responso ufficioso delle urne (la pubblicazione ufficiale dei risultati è attesa entro il 20 marzo) ci sono molte persone che pubblicamente si sono opposte e hanno anche contestato il risultato delle elezioni del 14 febbraio. Questa fetta di elettorato fino ad oggi ha accusato anche l’amministrazione di Jokowi di aver praticato una manovra politica “non etica” modificando l’età minima affinché suo figlio Gibran Rakabuming Rama potesse candidarsi alla vicepresidenza correndo come vice di Prabowo. E il prossimo Parlamento indonesiano dovrà esprimersi sul potenziale “intervento” illecito di Jokowi alle ultime elezioni.

Dal canto suo il portavoce delle forze armate indonesiane (TNI) il generale maggiore Nugraha Gumilar, ha ricordato che, in base alla decisione presidenziale del 22 novembre 1998, l’allora tenente generale Prabowo Subianto era stato sollevato dai suoi compiti militari ma con onore: “Niente ha mai fatto riferimento ad un ‘licenziamento’, per questo a Subianto è concessa la anche pensione militare. Inoltre non c'è stata alcune sentenza della corte giudiziaria intorno ai fatti del 1998”.

Con uno stile di comportamento molto diverso, dopo le sue due precedenti sconfitte elettorali durante la campagna per le presidenziali nel 2014 e nel 2019, il generale Prabowo Subianto ha questa volta cambiato radicalmente i suoi toni ed è diventato più sorridente incontrando le persone nei vari territori e guadagnando molta popolarità.

Per la maggior parte degli indonesiani anziani che hanno vissuto i disordini sociali nel maggio 1998, le mani del generale Subianto sono ancora insanguinate. Dall’altro lato però ci sono anche milioni di giovani elettori che non hanno idea della controversa “vita passata” di Prabowo e dei suoi legami con il regime autoritario del presidente Suharto.

Nel quartier generale del TNI il generale Prabowo Subianto ha ottenuto il suo grado onorario di quattro stelle dal presidente Jokowi, il quale ha detto, prima di attaccare i risvolti con quattro stelle dorate sul blazer di Prabowo: “Questo onore è una forma di apprezzamento, e riafferma la sua devozione alla gente e al Paese. Vorrei congratularmi con il generale Prabowo Subianto".