AFGHANISTAN

È iniziato l’anno scolastico in Afghanistan e, per la terza volta, senza ragazze in classe cui i talebani hanno impedito, dall’ascesa al potere nell’estate 2021, di frequentare le lezioni oltre al ciclo elementare, unico Paese al mondo con restrizioni sull’istruzione femminile. Secondo l’Unicef oltre un milione di giovani sono colpite dal divieto, che si aggiunge alle cinque milioni già escluse in passato per mancanza di strutture, fondi e motivazioni. In risposta, alcune ragazze di età diversa seguono lezioni online e didattica a distanza, pur ritenendole molto più “noiose”.

THAILANDIA - CINA

La Corte penale di Bangkok ha condannato Ran Zhao, uomo di affari cinese, e tre complici a 50 anni di carcere con l’accusa di gestire un circuito internazionale che fra il 2015 e il 2020 ha sfruttato le donne thai come madri surrogate. Altri sette, tra cui sua moglie, Su Yingting, sono stati condannati a quattro anni e rilasciati perché già trascorso il periodo di pena.

PAKISTAN

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) e le autorità pakistane hanno raggiunto ieri un accordo iniziale per lo stanziamento di una prima trance di 1,1 miliardi di dollari, sul pacchetto di salvataggi complessivo di 3 miliardi di dollari frutto dei negoziati di Islamabad. Il Fmi in una nota “riconosce la forte attuazione del programma” della Banca statale del Pakistan, del governo a interim e del nuovo esecutivo che porta dalla “stabilizzazione a una ripresa forte e sostenibile.

ARABIA SAUDITA

Il gigante energetico Saudi Aramco aumenterà la produzione di gas del 60% entro il 2030, come sottolinea il vicepresidente esecutivo Strategia e sviluppo aziendale Ashraf Al Ghazzawi. Aramco ha di recente interrotto i piani per espandere la capacità di produzione di petrolio. L’attenzione si è spostata su giacimenti di gas non convenzionali simili ai campi di scisto Usa nel regno.

COREA DEL SUD

Seoul aggiungerà altri 2mila posti per nuovi studenti negli atenei di medicina, mossa destinata ad alleviare una carenza di dottori nel Paese, ma osteggiata dai sanitari in particolare i tirocinanti. Il numero salirà a 5.085, con l’80% dei nuovi ingressi destinato alle scuole regionali. Per la comunità medica un aumento dei posti porterà a un declino della qualità delle cure e dell’insegnamento.

VIETNAM

La Corte popolare del distretto di Cau Ngang, provincia di Tra Vinh, ha condannato To Hoang Chuong e Thach Cuong - attivisti pro minoranza etnica Khmer Krom - a quattro e tre anni e mezzo di carcere per “abuso di libertà democratiche” in base all’articolo 331 del Codice penale. I due erano stati arrestati lo scorso anno per aver distribuito libri sui diritti dei popoli indigeni.

RUSSIA

Il ministero della Protezione civile della repubblica russa del Baškortostan ha indotto un concorso entro maggio per la presentazione dei migliori progetti di rifugi antiaerei. Fra i criteri di cui tenere conto la comodità e arredamento degli interni e l’uso delle strutture di difesa nella capitale Ufa, divisi in tre categorie fino a 150 persone, da 150 a 600 e oltre i 600 ospiti.

KIRGHIZISTAN

Una delle agenzie informative storiche del Kirghizistan, 24.kg, ha cambiato proprietario due volte in una settimana: il 15 marzo era intestata alla giornalista Gulžan Šeripbaeva, sostituita il 19 marzo da Almaz Turdumamatov, decisioni che seguono alle perquisizioni, arresti e pressioni verso il gruppo dall’inizio dell’anno, in una fase di restrizioni verso tutti i media.