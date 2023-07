Le notizie di oggi: Pyongyang ha lanciato il 12mo missile balistico dell’anno dopo giorni di minacce agli Usa. Bahrein prima nazione al mondo per consumo di calorie, oltre 4mila pro-capite. Base navale cinese in Cambogia potrà accogliere anche navi da guerra e portaerei. Per la prima volta esercitazioni militari a Taiwan prevedono la difesa dell’aeroporto internazionale. Dopo le morti fra i bambini, Delhi vuole alzare gli standard dei farmaci. Nelle campagne dell’estremo oriente russo solo il 3,2% delle case ha acqua calda e potabile, riscaldamento, elettricità.

AFGHANISTAN

I talebani afghani hanno vietato tutte le attività delle entità e ong svedesi nel Paese, in risposta al rogo del Corano all’esterno di una moschea a Stoccolma il mese scorso. Ad annunciarlo ieri il portavoce Zabihullah Mujahid, con il bando che finirà per colpire in particolare la Swedish Committee for Afghanistan, che impiega migliaia di operatori umanitari in tutto il Paese.

COREA DEL NORD

Nelle prime ore di oggi Pyongyang ha lanciato un missile balistico intercontinentale (Icbm) al largo della costa orientale, il dodicesimo dell’anno e a un mese di distanza dall’ultimo esperimento secondo quanto riferisce il capo di Stato maggiore sudcoreano. Nei giorni scorsi il regime dei Kim aveva accusato e minacciato gli Stati Uniti per violazione dello spazio aereo ed economico.

BAHREIN

Il Bahrein è la prima nazione al mondo per consumo di calorie, come emerge da uno studio di OurWorldInData dell’università di Oxford, basato su dati forniti dalla Fao. La popolazione dello Stato del Golfo supera anche gli Stati Uniti, al secondo posto, con 4012 calorie al giorno per persona. Quattro adulti su 10 sono obesi, per stile di vita sedentario e ampio ricorso ai fast-food.

CAMBOGIA - CINA

Prosegue a tempo di record la costruzione di una base navale finanziata dalla Cina a Sihanoukville, in Cambogia, con l’ulteriore allargamento di un molo che sarà in grado di accogliere navi da guerra e portaerei. Immagini satellitari catturate da Planet Labs confermano il rapido sviluppo del progetto, avviato solo due anni fa. In soli sei mesi, un’area nella parte sud è triplicata di dimensioni.

TAIWAN

Quest’anno le esercitazioni militari di Taiwan prevedono, per la prima volta, la difesa del principale aeroporto internazionale e l’addestramento per mantenere aperte le rotte marittime in caso di blocco cinese. Il ministero della Difesa di Taipei ha dichiarato che le esercitazioni Han Kuang di fine luglio vedranno la difesa dello scalo da un assalto aereo di paracadutisti ed elicotteri.

INDIA

Secondo il ministero della Sanità, Delhi vuole imporre standard più elevati alle piccole e medie imprese produttrici di farmaci. L’obiettivo è migliorare la qualità delle medicine, una necessità dopo la morte di almeno 89 bambini in Gambia e Uzbekistan lo scorso anno che avevano assunto sciroppi per la tosse dall’India, a lungo considerata “farmacia globale” per la convenienza dei prezzi.

RUSSIA

L’Istituto federale di statistica Rosstat ha pubblicato i dati sulle condizioni di vita degli abitanti nella Siberia e nell’estremo oriente russo. A Tuva, come in altre zone, solo il 3,2% delle abitazioni di campagna gode contemporaneamente di acqua potabile, canalizzazione, riscaldamento, acqua calda, gas e corrente elettrica; nelle città si arriva al 30%.

AZERBAIGIAN - IRAN

Il ministro degli Esteri dell’Azerbaigian Jeyhun Bayramov ha espresso apprezzamenti per “le serie intenzioni dell’Iran di arrivare a una normalizzazione delle relazioni” con Baku. Se verranno puniti gli attentatori contro l’ambasciata azera a Teheran dello scorso gennaio, potranno essere ristabilite le normali relazioni diplomatiche ha sottolineato l’alto funzionario azero.