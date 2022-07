Le altre notizie del giorno: in Russia arrestato scienziato accusato di essere una spia dei cinesi. La Corea del Nord accusa il Sud per la diffusione del Covid-19. Nuovo ministro degli Esteri segnala azione “più inclusiva” delle Filippine. Inflazione alle stelle in Sri Lanka. Putin non ricevuto dalle autorità al suo arrivo in Turkmenistan. Arresti in Bielorussia per chi sostiene i profughi ucraini.