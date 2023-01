AFGHANISTAN

Un attacco suicida davanti al ministero degli Esteri a Kabul ha causato ieri almeno 20 morti, secondo le stime di un funzionario talebano. L’attacco è stato rivendicato dall’Is-K, il gruppo locale affiliato allo Stato islamico. L’attentatore aveva provato a entrare nell’edificio ma è stato fermato.

INDIA

L'India acquisterà missili portatili di difesa aerea da schierare lungo i confini con la Cina. Il Consiglio per l'acquisizione della difesa, guidato dal ministro della Difesa Rajnath Singh, ha autorizzato l'acquisto di missili a corto raggio che potranno essere trasportati dalle truppe, come quelli inviati in Ucraina dagli Stati Uniti. La militarizzazione della regione continua dopo gli scontri del giugno 2020 in cui morirono una ventina di soldati indiani e almeno quattro militari cinesi.

CINA

La Cina ha smesso di aggiornare i propri rapporti giornalieri sul numero di casi di Covid-19 da tre giorni, creando un ulteriore vuoto di informazioni sull’andamento della pandemia. Ieri l’Organizzazione mondiale della sanità ha sottolineato la necessità di condividere informazioni non tanto sul numero di casi ma sui ceppi in circolazione.

MYANMAR

Un attacco aereo della giunta birmana ha ucciso cinque combattenti della resistenza di etnia Chin, tra cui due donne. I jet dell’esercito hanno sganciato cinque bombe contro Mt. Victoria, il quartier generale del Chin National Army, il braccio armato del Chin National Front (CNF), la prima organizzazione etnica armata etnica a unirsi al Governo di unità nazionale. Una delle bombe è caduta nello stato indiano di Mizoram, che confina con lo stato di Chin.

SIRIA – CANADA

Era il 2018 quando Hassan al-Kontar si è trovato bloccato per mesi senza passaporto in Malaysia, all’aeroporto di Kuala Lumpur. Siriano di origine, lavorava negli Emirati Arabi Uniti e nel 2011, quando il suo visto lavorativo è scaduto, non ha voluto far ritorno al suo Paese perché era appena scoppiata la guerra. Per anni è rimasto apolide, ma nei giorni scorsi ha ottenuto la cittadinanza canadese.

TURKMENISTAN - CINA

Il presidente turkmeno Berdymukhamedov ha effettuato una visita ufficiale in Cina, incontrando Xi Jinping e sottoscrivendo diversi memorandum, tra cui l’accordo sulla collaborazione mediatica tra l’agenzia informativa statale del Turkmenistan e quella cinese “Xinhua”, e anche con diverse pubblicazioni e canali televisivi di Pechino.

GEORGIA

In Georgia è stato reintrodotto il servizio militare obbligatorio, eliminato dopo i tempi sovietici, che il ministero della difesa realizzerà a partire dal 2025 per “formare una forte riserva bellica, alla luce degli eventi recenti e della guerra della Russia in Ucraina”, ha commentato il primo ministro Garibašvili.