L'arcivescovo mons. Travas ha presieduto qualche giorno fa la consacrazione della parrocchia dedicata a Sant'Andrea. Un segno di speranza per la comunità cattolica in un'area della città segnata da gravi problemi.

Karachi (AsiaNews) - Una nuova chiesa cattolica in una zona particolarmente significativa dalla città. Proprio alla vigilia dell’inizio della Quaresima, l’arcidiocesi di Karachi ha avuto la gioia nelle scorse settimane di celebrare la consacrazione della parrocchia di Sant’Andrea, nell’area di Mehran Town.

È stato l’arcivescovo mons. Benny Mario Travas a presiedere venerdì 21 febbraio il solenne rito, al quale hanno preso parte il clero, le suore, i catechisti e un gran numero di fedeli. Il presule è stato accolto calorosamente con una ghirlanda, mentre la folla in processione raggiungeva la chiesa cantando inni. Durante la cerimonia, l'arcivescovo Benny ha benedetto le chiavi e le ha consegnate a p. Afzal Gulfam, il sacerdote che vive il suo ministero in questa comunità.

Durante l’omelia l'arcivescovo Travas ha sottolineato il significato della chiesa come luogo sacro dove si celebrano i sacramenti e i fedeli ricevono il Corpo e il Sangue di Cristo. Ha invitato a non guardare solo alle mura dell’edificio, ricordando che il vero tempio è Gesù. Da parte sua p. Gulfam ha espresso gratitudine all'arcivescovo Benny, ai sacerdoti, alle suore, ai catechisti e ai fedeli per il loro sostegno.

La consacrazione della Chiesa cattolica di Sant'Andrea segna una pietra miliare per la comunità cattolica di Karachi, e ci si attende divenga un cuore vibrante per il culto, la testimonianza della fede e il servizio alla comunità. Mehran Town è un’area nata negli anni Settanta come polo di sviluppo per la città, ma che ha vissuto tanti problemi per una crescita avvenuta in modo disordinato: soffre di carenza di infrastrutture e la presenza di mafie locali. Gli stessi cristiani locali hanno denunciato più volte tentativi di impadronirsi delle loro proprietà. Anche per questo la chiesa di Sant’Andrea è un importante segno di speranza per la comunità cattolica locale.

"ECCLESIA IN ASIA" È LA NEWSLETTER DI ASIANEWS DEDICATA ALLA CHIESA IN ASIA

VUOI RICEVERLA OGNI DOMENICA SULLA TUA MAIL? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER A QUESTO LINK