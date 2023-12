Le notizie di oggi: Il Laos è indebitato per oltre il 112% del suo Pil. In Cecenia nasce un centro di accoglienza per profughi palestinesi. La Malaysia punta ad attrarre sempre più pensionati stranieri facoltosi. La popolazione in tutte le prefetture del Giappone, ad eccezione di Tokyo, diminuirà nel 2050 rispetto al 2020. Pechino blocca alcuni voli tra Russia e Cina.

INDIA

Internet è stato sospeso nei distretti di Poonch e Rajouri dello stato indiano di Jammu e Kashmir - che confina con Pakistan e Cina - all’alba del 23 dicembre per consentire alle forze di sicurezza di eseguire una massiccia operazione di ricerca per rintracciare i terroristi che avrebbero coordinato la recente imboscata a due veicoli dell'esercito che ha causato la morte di cinque soldati.

La sospensione di internet sarebbe avvenuta in seguito alla morte di tre persone arrestate dall'esercito indiano per essere interrogate, le cui torture sono state riprese e diffuse in un video che ha indignato gli abitanti della zona.

LAOS

Il debito nazionale è salito al 112% del suo prodotto interno lordo, un livello critico che potrebbe crescere ancora di più mentre il paese lotta con un’inflazione elevata, una valuta debole e bassi investimenti esteri, hanno affermato funzionari della Banca Mondiale e della Banca Asiatica di Sviluppo. Il debito potrebbe presto salire al 125% del Pil, ha affermato la Banca Mondiale in un rapporto di dicembre. Poco più della metà di questo importo è dovuto alla Cina, che ha aiutato il Laos a costruire la ferrovia ad alta velocità tra i Paesi da 6 miliardi di dollari come parte della sua Belt and Road Initiative.

CECENIA-PALESTINA

La repubblica russa della Cecenia ha deciso di formare al suo interno una struttura denominata “autonomia palestinese” per l’accoglienza dei profughi provenienti dalla striscia di Gaza, come ha comunicato il ministro per la politica nazionale Akhmed Dudaev spiegando che “noi non guardiamo alla religione, la cosa importante è il rispetto reciproco”.

MALAYSIA

Il governo della Malaysia punta ad allentare alcuni requisiti necessari per ottenere il visto di residenza per attrarre sempre più pensionati stranieri facoltosi nel Paese. Il governo però deve ancora annunciare l’elenco completo dei requisiti per il rinnovato programma Malaysia My Second Home (MM2H). Introdotto nel 2002, è un sistema di visti a lungo termine per gli stranieri che vogliono acquistare proprietà e risiedere in Malaysia ed era stato temporaneamente sospeso nell’agosto 2020 in attesa della revisione da parte del governo guidato dall’allora primo ministro Muhyiddin Yassin.

GIAPPONE

La popolazione in tutte le 47 prefetture del Giappone, ad eccezione di Tokyo, diminuirà nel 2050 rispetto ai livelli del 2020, secondo l’Istituto Nazionale per la Ricerca sulla Popolazione e la Previdenza Sociale. In particolare, undici prefetture vedranno la propria popolazione ridursi di oltre il 30%, mentre il numero dei residenti del 20% dei comuni nipponici potrebbe più che dimezzarsi.

RUSSIA-CINA

Le autorità di Pechino non hanno dato il permesso alla compagnia aerea russa Rossija per i voli diretti a Pechino dalle città siberiane di Krasnojarsk, Vladivostok e Irkutsk, in quanto sprovvisti di accordi per la manutenzione degli aerei da parte delle compagnie internazionali, nonostante già da novembre si sia cominciato a vendere i biglietti per questi voli.

EMIRATI ARABI UNITI - ZAMBIA

L’International Resources Holdings (IRH) - un fondo di proprietà statale degli Emirati Arabi Uniti - investirà 1,1 miliardi di dollari nelle miniere di rame di Mopani in Zambia in cambio della proprietà del 51% dell’azienda. Lo Zambia ha scelto IRH come partner perché era alla ricerca di un nuovo investitore in Mopani da quando aveva preso il controllo delle attività dall’azienda Glencore nel 2021 dopo aver pagato alla società svizzera di materie prime 1,5 miliardi di dollari.

HONG KONG

Il 23 dicembre Hong Kong ha registrato la temperatura più bassa della stagione finora, con la colonnina di mercurio scesa a 8,1 gradi Celsius (46,6 Fahrenheit) nelle aree urbane. L’Osservatorio di Hong Kong ha affermato che un monsone invernale è la causa dietro al freddo, aggiungendo che nei distretti di Kowloon, Sai Kung, Sha Tin e Tai Po le temperature sono arrivate fino ai 6 gradi.